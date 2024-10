As três universidades estaduais paulistas estão entre as 10 melhores da América Latina e do Caribe no ranking QS

As universidades paulistas vinculadas à SCTI (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo) aparecem mais uma vez em destaque no ranking QS Latin America & The Caribbean. A USP (Universidade de São Paulo) é a instituição mais bem classificada na lista publicada hoje (03/10), ocupando a primeira colocação. A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) aparece na terceira posição. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) também está entre as 10 melhores, ocupando o 8º lugar – duas posições acima em relação ao ranking anterior, quando ocupou a 10ª.

O levantamento ranqueou neste ano 437 instituições de 23 países da América Latina e do Caribe. A USP também lidera em cinco de oito indicadores avaliados – reputação acadêmica e entre empregadores, artigos por docente, rede internacional de pesquisa e impacto na internet. O ranking é capitaneado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds (QS).

No segundo lugar da lista deste ano, está a PUC-Chile (Universidade Católica do Chile). Além de USP, Unicamp e Unesp, outra instituição brasileira ficou entre as dez melhores: a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que aparece na 5ª posição. Nessa 14ª edição, o QS reafirma o domínio do Brasil na região, sendo o país com mais universidades ranqueadas – 96 no total. O México aparece na lista com 63 universidades; a Colômbia com 61, a Argentina com 45 e o Chile com 41.

“Ver as nossas universidades destacadas no topo de um ranking respeitado como o QS por mais um ano é motivo de muita satisfação para a nossa equipe. As ações para garantir excelência do ensino superior no Estado de São Paulo fazem parte de um trabalho incessante e contínuo da atual gestão”, afirma Vahan Agopyan, secretário da SCTI.