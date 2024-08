As inscrições da 10ª Voltinha da União estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a 10ª Voltinha da União, um evento familiar repleto de recreação e atividades infantis organizado pelo Shopping União de Osasco. A corrida é voltada para crianças de 4 a 12 anos e será realizada no dia 13 de outubro, às 9h, no estacionamento descoberto do Shopping, tendo como principal objetivo estimular as crianças a praticarem atividades físicas, integrando toda a família, na manhã de domingo.

O percurso será dividido de acordo com a faixa etária de cada criança, com trajeto de 50 a 300 metros. Todos os participantes deverão retirar o kit no dia do evento, nas tendas da organização, contendo camiseta, gym bag personalizada, um squeeze e duas pulseiras de identificação com o mesmo número, uma para a criança e outra para o responsável, garantindo assim a segurança do mini atleta. Ao fim do percurso, todos receberão uma medalha.

As inscrições ocorrem até 05 de outubro e devem ser realizadas pelos responsáveis das crianças, no site: www.voltinhadauniao.com.br/index.cfm. E, após o torneio, será possível fazer o download gratuito das fotos captadas pela equipe de fotografia do evento, através do site: www.shoppinguniao.com.br.

É a diversão e o esporte que juntam a gente!

10ª Voltinha do Shopping União de Osasco

Data: 13 de outubro

Horário: a partir das 9h

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco – Estacionamento descoberto