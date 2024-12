Árvore cai em Osasco, deixa vítimas presas e provoca caos na rede elétrica

Na manhã chuvosa desta terça-feira (3), um incidente significativo ocorreu em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Uma árvore de grande porte desabou sobre a Praça Padroeira do Brasil, atingindo não apenas veículos estacionados nas proximidades, mas também a rede elétrica local. De acordo com informações preliminares, pelo menos três pessoas encontram-se presas no interior de um dos carros impactados.

O Corpo de Bombeiros, que está no local coordenando as operações de resgate, informou que o desligamento da energia elétrica é crucial para a segurança da operação. A presença de fios energizados representa um risco iminente tanto para as vítimas quanto para os socorristas. Assim, a intervenção da concessionária Enel é necessária para desenergizar a área afetada e permitir que os trabalhos de resgate avancem sem riscos de choques elétricos.

Até o momento, a Enel ainda não se pronunciou sobre quando a interrupção da energia será efetuada. Equipes de reportagem estão acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e aguardam atualizações por parte da concessionária.