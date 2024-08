Artur Dutkiewicz jazzman se apresenta no Sesc Belenzinho

O pianista polonês, apresenta-se no Teatro do Sesc Belenzinho, no dia 1º de setembro, domingo, às 18h. Os ingressos estão disponíveis no portal sescsp.org.br e nas bilheterias físicas das unidades Sesc, a R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 18 (Credencial Sesc).

Artur Dutkiewicz é pianista e compositor de jazz polonês. Um dos mais destacados músicos de jazz polonês. Artur se formou na Academia de Música de Katowice, Polônia, e recebeu um diploma com distinção. Ele é chamado de “embaixador do jazz polonês” (Jazz Forum Magazine). Durante sua carreira musical, se apresentou em mais de 70 países ao redor do mundo, dos EUA à América do Sul, Europa, Ásia e Austrália. Ele participou de mais de cem festivais de música de renome mundial. O pianista foi condecorado pelo Ministério da Cultura e Patrimônio da Polônia com a medalha de prata “Meritorious for Culture Gloria Artis”. Artur Dutkiewicz toca principalmente música improvisada baseada no cânone do jazz moderno, música contemporânea, com elementos da música folclórica polonesa.

Ele é líder do grupo Artur Dutkiewicz Trio, tocando um jazz moderno que só toca recitais solo. Seus últimos álbuns: “Mazurki” solo, Prana”, “Traveller”/trio/, foram muito bem recebidos pelo público e a crítica.

Em 2011 Arthur Dutkiewicz se apresentou nas estádio Olímpico de Berlim durante Festival Mundial Cultural, arranjando e tocando uma peça para 30 pianos com pianistas do mundo inteiro. O concerto reuniu cerca de 35 mil pessoas.

Serviço

Show: Artur Dutkiewicz

Dia 1º de Setembro. Domingo, às 18h.

Valores: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia-entrada), R$ 18 (Credencial Sesc).

Ingressos à venda no portal sescsp.org.br e nas bilheterias das unidades Sesc.

Limite de 2 ingressos por pessoa.

Local: Teatro (374 lugares). Classificação: 12 anos. Duração: 90 min.

SESC BELENZINHO

Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.

Belenzinho – São Paulo (SP)

Telefone: (11) 2076-9700



Estacionamento

De terça a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 18h.

Valores: Credenciados plenos do Sesc: R$ 8,00 a primeira hora e R$ 3,00 por hora adicional. Não credenciados no Sesc: R$ 17,00 a primeira hora e R$ 4,00 por hora adicional.

Transporte Público

Metrô Belém (550m) | Estação Tatuapé (1400m)