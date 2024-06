Artistas que participam do Concurso Toca Aí! revelam como é fazer música nas ruas de SP

Nas estações do metrô, nos vagões dos trens ou nas calçadas movimentadas dos centros urbanos elas e eles fazem música para quem quiser ouvir. São artistas em busca do público, mas sem cobrar ingresso. Músicos como Lino e os Lírios, Rua e a dupla Amanda e Solimar, participantes da 4º edição do Concurso de Música de Rua Toca Aí! que, mesmo enfrentando todo tipo de adversidade, deixam o amor pela arte falar mais alto.

“Sempre tive um desejo muito grande de compartilhar momentos felizes com as pessoas por meio da canção. Essa troca de energia calorosa com o público não me deixa desistir”, diz Solimar Aires, da dupla Amanda e Solimar. O músico, cujo interesse pelos instrumentos de corda surgiu ainda aos nove anos de idade, é exemplo de persistência. Ao lado da filha, Amanda, veio do Espírito Santo para São Paulo em busca de um público maior e, tudo dando certo, de viver de música. Os vagões dos trens foram os primeiros palcos que encontraram; depois, vieram os bares e apresentações em eventos diversos.

Além de lidar com os desafios enfrentados pelos artistas de rua, como mudanças do clima e a falta de estrutura, pai e filha precisam encontrar espaços com recursos de acessibilidade – ele é cego e ela possui visão subnormal. A despeito dos contratempos, que não faltam, a dupla segue otimista, fazendo música com a esperança de conquistar a atenção do público da metrópole.

“Algumas pessoas resistem em se entregar para as vibrações da música”, avalia Solimar. Nenhum desses empecilhos, no entanto, desanimam ou abalam a vontade de seguir em frente. “Quero ser um artista de sucesso, reconhecido pela minha arte”, afirma Solimar.

Reconhecimento

Lino, cantor e compositor, diz ter “ouvido o chamado das ruas” quando se viu sem alternativas para dar visibilidade à sua música. Cearense, cultiva e propaga as raízes da cultura nordestina, seja interpretando canções populares ou pela sua produção autoral. Nas composições originais, evoca o espírito do sertão e, de forma poética, faz um convite ao despertar da fé e da coragem diante dos percalços da vida.

Mesmo que a “cidade seja hostil e barulhenta, com poucos espaços para os pássaros”, diz Lino, as apresentações em espaços públicos podem resultar em boas histórias. “A primeira vez que fui tocar no vagão de metrô, cantei a música “Crer-sendo”, do artista Castello Branco. Alguém gravou e mandou para o Castello, que postou em suas redes sociais. Vi isso como um sinal para continuar”, revela.

A possibilidade de viver somente da arte é um dos grandes desejos de Lino. “Quero minhas canções gravadas e dentro do coração das pessoas. Sonho em tocar em teatros”, conta.

Conexão com o público

Para o multiartista Ruan Rairo Santos Souza – ou somente Rua – as pretensões na música são de ordem técnica. “Quero mais qualidade, tanto na minha execução quanto nos equipamentos, que são minha maior defasagem”, pontua. “A ideia é proporcionar uma experiência de alto nível técnico em meus shows, por mais sutil que seja aos ouvidos de leigos”, completa.

Nessa busca, Ruan faz de cada apresentação uma oportunidade para se conectar com o público diverso das ruas. Planeja o repertório imaginando o que toca o coração da maior parte das pessoas. “É uma responsabilidade. O desafio é entender que a música ultrapassa o ego e, por si só, comunica, toca as pessoas, alivia e torna aquele momento inesquecível”, reflete.

O artista, que chegou a cantar no concurso internacional Karaokê World Champions em Tokio, no Japão, também vive momentos inesquecíveis nas ruas do Brasil. Já foi reconhecido por um admirador fora dos palcos e ensinou um garoto a tocar “Maria, Maria”, de Milton Nascimento, durante uma apresentação. “Ele estava com um violão e fui passando os acordes enquanto cantávamos juntos. É muito bom ver um adolescente se interessar pela MPB e poder incentivar isso”, observa Ruan.

Oportunidade

Com trajetórias diferentes, Solimar, Lino e Ruan são unânimes sobre a importância do reconhecimento aos artistas que se apresentam nas ruas. Por isso a participação na quarta edição do Concurso Toca Aí!, que neste ano recebeu cerca de 600 inscrições. “O concurso dá voz à arte que pulsa nas ruas, onde tudo acontece”, comenta Ruan. “A classe que faz arte nos espaços públicos é invisível para muitos e o Toca Aí vem e diz ‘Eu vejo vocês’”, acrescenta Lino.

A visibilidade proporcionada pela iniciativa é destacada por Solimar. “O artista fluir precisa buscar meios para ser conhecido e o concurso tem o público e o alcance que desejamos”.

Criado em 2018, o Toca Aí! valoriza a arte independente, com apresentações de cantores solo, duos, trios e bandas, nos mais variados gêneros. Em 2024, as inscrições foram realizadas entre 08 e 31 de março e as seletivas seguem até 25 de junho. Em 1º de julho serão divulgados os 30 artistas que passarão para as eliminatórias. Já em 10 de agosto acontece a grande final, com prêmios em dinheiro e material de divulgação que inclui vídeos e fotos das performances durante o concurso. As apresentações acontecem sempre na Praça da Colmeia, no Pátio Metrô São Bento, centro da capital paulista.

O edital com todas as informações do concurso está no site: www.tocaai.art.br.

SERVIÇO

Concurso Toca Aí!

Site: www.tocaai.art.br

