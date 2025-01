Artilheiro decide, São Paulo despacha Juventude e vai às oitavas da Copinha

O São Paulo demonstrou sua força na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Juventude por 1 a 0 em Jaú, assegurando-se uma vaga nas oitavas de final da competição. Com essa vitória, o Tricolor Paulista mantém um desempenho impecável, conquistando todos os cinco jogos disputados e sofrendo apenas um gol até o momento.

O destaque da partida foi o atacante Ryan Francisco, que anotou o único gol do confronto e se isolou na artilharia do torneio, agora com seis gols marcados. A jogada decisiva foi fruto de uma assistência primorosa de Matheus Alves, que proporcionou um momento de brilho no campo.

A próxima fase reserva ao São Paulo o desafio contra o vencedor do duelo entre Água Santa e Fluminense, com a definição do adversário ocorrendo ainda na noite desta terça-feira (14).

Análise do Confronto

Desde os primeiros instantes do jogo, o São Paulo mostrou-se dominante. Sob a orientação do técnico Allan Barcellos, a equipe pressionou incessantemente o Juventude, que teve dificuldades em neutralizar os constantes ataques dos paulistas, especialmente durante os cruzamentos na área.

O goleiro Luiz Turatto, do Juventude, precisou ser atendido duas vezes nos primeiros 20 minutos devido à pressão imposta pelo time adversário. Apesar das interrupções, ele permaneceu em campo e continuou a defender seu gol.

Aos 28 minutos, o São Paulo quase abriu o placar com uma tentativa surpreendente de Matheus Alves, que quase marcou um gol olímpico em uma cobrança de escanteio. A bola encontrou o travessão e não entrou por pouco.

O gol que finalmente colocou o Tricolor na frente ocorreu aos 31 minutos. Em uma jogada brilhante iniciada por Matheus Alves, que recebeu um passe em diagonal e executou um calcanhar preciso para Ryan Francisco, este não hesitou e deslocou o goleiro Turatto com maestria, fazendo 1 a 0.

No segundo tempo, a partida tornou-se mais truncada e houve um breve momento de confusão em campo. O árbitro mostrou cartões amarelos para Negrucci e Ryan Francisco pelo lado do São Paulo, enquanto Kauã Costa recebeu uma advertência pelo Juventude antes dos 20 minutos. O restante do jogo foi marcado pela falta de grandes oportunidades e emoção.