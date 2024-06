Artesãos do setor de casa e decoração terão um espaço exclusivo para vendas no Shopping Lar Center

A Prefeitura de São Paulo irá inaugurar o sétimo ponto de vendas fixo de artesanato e manualidades do Mãos e Mentes Paulistanas, programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que impulsiona o setor de artesanato na Capital. A nova unidade, situada no Shopping Lar Center, na zona norte da Cidade, terá enfoque na comercialização de peças de decoração, se diferenciando dos quiosques e loja já existentes. Os artesãos credenciados no programa interessados em expor produtos podem se candidatar até 16 de junho pelo formulário.

“O artesanato em shoppings, como no novo ponto de vendas do Mãos e Mentes Paulistanas no Shopping Lar Center, é fundamental para valorizar e divulgar a cultura local. Esses espaços oferecem aos artesãos um espaço privilegiado para exibir suas criações a um público diversificado, promovendo inclusão produtiva, desenvolvimento econômico e acesso a novos mercados. A presença de artesanato em shoppings enriquece a experiência dos consumidores e fortalece a economia criativa da cidade”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

O Mãos e Mentes tem como objetivo apoiar o setor de artesanato da Capital, melhorando a situação econômica e social dos empreendedores artesanais e manualistas paulistanos ao promover atividades que fortalecem o setor, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local.

O espaço colaborativo funcionará com o sistema de rodízio de artesãos e manualistas. Durante três meses, os 21 empreendedores manuais selecionados irão compartilhar o quiosque com a possibilidade de divulgar e comercializar produtos manuais de confecção própria.

Condições de participação

Para participar é necessário estar credenciado no programa Mãos e Mentes Paulistanas e ter concluído a qualificação empreendedora das turmas 1 a 15 ou ter finalizado os cursos de qualificação empreendedora obrigatórios para participação em quiosques (Modelagem de Negócio; Planejamento de Coleção; Planejamento Financeiro e Parcerias e formalização).

Outras exigências de participação são ter disponibilidade de trabalho voluntário presencial em escalas semanais pré-definidas e possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário (CNPJ de terceiros não será permitido).

O processo seletivo é realizado por meio de uma curadoria dos produtos confeccionados manualmente pelos artesãos. A avaliação dos curadores passa pelos critérios de técnica, segmento, acabamento, matéria-prima utilizada, criatividade, design e regionalidade.

Qualificação empreendedora

A qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas é uma formação gratuita e on-line que oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete cursos livres: Modelagem de negócios; Planejamento de coleção; Planejamento financeiro; Parcerias e formalização; Planejamento de futuro; Presença digital e Segurança do trabalho.

A cada semana, cursos de diferentes temáticas ficam disponíveis para acesso e conclusão, de segunda-feira a domingo, com o objetivo de apoiar e impulsionar os empreendimentos de artesanato. Os cursos são pré-requisitos para participação nas oportunidades de comercialização oferecidas pelo Mãos e Mentes. Interessados na qualificação empreendedora podem se cadastrar na plataforma da qualificação para acessar o conteúdo disponível pelo link.

Cursos obrigatórios para as oportunidades comerciais

Feiras de artesanato:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção



Quiosques:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

Lojas:

– Modelagem de negócio

– Planejamento de coleção

– Planejamento financeiro

– Parcerias e formalização

– Planejamento de futuro

– Presença digital

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

Lançado em 2019 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o Mãos e Mentes Paulistanas oferece oportunidades de comercialização e qualificação empreendedora, com o objetivo de desenvolver o setor do artesanato e manualidades da cidade.

Além de feiras de artesanato em todas as regiões da capital, a iniciativa conta com sete pontos fixos de venda localizados nos shopping Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Light, Mercadão das Flores, Mais Shopping e a nova unidade que será instalada no Lar Center. Todos os participantes são empreendedores manuais da cidade credenciados e qualificados pelo Mãos e Mentes.

Interessados em participar das ações do programa podem preencher o formulário para credenciamento pelo link.

Serviço

Inscrições para a 1ª turma da loja do Mãos e Mentes Paulistanas no Shopping Lar Center até 16 de junho pelo link

Período de participação: 05 de julho a 04 de outubro de 2024 (3 meses)

Local: Quiosque do Mãos e Mentes Paulistanas no Shopping Lar Center

Endereço: Avenida Otto Baumgaurt, 500 – Vila Guilherme, São Paulo – SP

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta – 10h às 22h

Domingos e feriados – 14h às 20h