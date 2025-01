Arsenal conquista vitória dramática sobre Wolverhampton com gol decisivo de Calafiori

Em um embate marcado por intensidade e reviravoltas, o Arsenal conseguiu assegurar uma vitória fundamental ao derrotar o Wolverhampton por 1 a 0, neste sábado (25), no Molineux Stadium. A partida foi válida pela 23ª rodada do Campeonato Inglês e teve um desfecho dramático, com a equipe londrina contando com um gol decisivo de Calafiori na fase final do confronto.

O resultado mantém os Gunners firmemente posicionados em segundo lugar na tabela, agora com 47 pontos, ainda atrás do Liverpool, que também conquistou uma vitória nesta rodada. O Wolverhampton, por sua vez, permanece na 17ª posição, com apenas 16 pontos, flertando com a zona de rebaixamento.

Desde o início do jogo, o Wolverhampton se mostrou proativo, criando dificuldades para a defesa do Arsenal. Uma das primeiras oportunidades claras veio dos pés de Sarabia, que assustou o goleiro David Raya com um arremate que passou por cima da trave após um cruzamento preciso de Nelson Semedo pela direita. Em resposta, o Arsenal adotou uma postura cautelosa, tentando controlar a posse de bola sem conseguir quebrar a linha defensiva dos anfitriões.

A melhor chance dos Gunners no primeiro tempo ocorreu aos 18 minutos, quando Havertz desviou um cruzamento de Frossard de cabeça, mas viu a bola passar perto do gol. À medida que o jogo avançava, o Arsenal começava a se soltar em campo. Havertz novamente apareceu em uma oportunidade clara, obrigando José Sá a realizar uma defesa crucial com o pé. No entanto, a situação complicou-se para os visitantes quando Lewis-Skelly foi expulso aos 42 minutos por uma falta cometida para interromper um contragolpe.

No segundo tempo, mesmo em desvantagem numérica, o Arsenal voltou determinado a buscar os três pontos e quase abriu o placar com Rice, que recebeu um passe de Martinelli e disparou forte em direção ao gol. Contudo, Havertz falhou mais uma vez em uma boa oportunidade ao cabecear por cima da meta. Os Wolves não ficaram atrás e Matheus Cunha teve uma boa chance ao receber uma sobra dentro da área; seu chute colocado acabou desviando e saindo perto do gol.

A dinâmica da partida mudou novamente quando João Gomes foi expulso após uma entrada dura sobre Timber. A saída do volante brasileiro gerou descontentamento no técnico Vítor Pereira e deixou o Wolverhampton ainda mais vulnerável defensivamente. Pouco depois da expulsão de Gomes, em um momento crucial da partida, Calafiori aproveitou um erro na defesa adversária para finalizar sem chances para José Sá, garantindo assim a vitória para os Gunners.

Apesar das tentativas finais dos Wolves em buscar o empate — como no esforço de At-Nouri que foi frustrado por Raya — o placar permaneceu inalterado até o apito final. Com esta vitória apertada, o Arsenal reafirma sua posição na corrida pelo título enquanto o Wolverhampton enfrenta desafios crescentes na luta contra a parte inferior da tabela.