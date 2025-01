Arsenal confirma lesão de Gabriel Jesus e atacante está fora da temporada

O Arsenal anunciou oficialmente a grave lesão sofrida pelo atacante Gabriel Jesus durante o confronto contra o Manchester United, válido pela terceira fase da Copa da Inglaterra. O jogador, que se destacou na equipe nesta temporada, foi diagnosticado com um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que resultará em sua ausência pelo restante da temporada.

A confirmação do diagnóstico veio após uma série de avaliações minuciosas realizadas pela equipe médica do clube. Em comunicado, o Arsenal informou que o atleta passou por exames detalhados e análises de especialistas que corroboraram a gravidade da lesão.

A contusão ocorreu aos 36 minutos do primeiro tempo, durante uma jogada defensiva em que Gabriel Jesus tentou interceptar uma bola que estava sob controle do meia Bruno Fernandes. Na tentativa de recuar rapidamente, ele sofreu uma torção no joelho, levando a uma lesão significativa.

Antes do incidente, o atacante já havia sentido desconforto na mesma articulação após um choque com o zagueiro Lisandro Martínez, levantando preocupações sobre a integridade do seu joelho esquerdo.

Nesta temporada 2024/25, Gabriel Jesus participou de 26 partidas com a camisa do Arsenal, onde anotou sete gols e ofereceu duas assistências aos companheiros. Esta não é a primeira vez que o jogador enfrenta problemas físicos neste ano; ele também lidou com uma lesão na virilha entre o final de agosto e início de setembro, período em que ficou afastado por cerca de duas semanas, perdendo dois jogos importantes para a equipe.

Vale lembrar que, no final de 2022, Gabriel Jesus passou por uma cirurgia no joelho direito devido a uma lesão sofrida durante a Copa do Mundo no Catar, especificamente no jogo entre Brasil e Camarões. Com isso, a atual lesão representa um novo desafio na carreira do atacante brasileiro.