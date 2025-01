Gabriel Jesus deixa o campo chorando; suspeita de lesão séria

O atacante Gabriel Jesus vive um momento delicado após sofrer uma lesão séria durante a partida entre Arsenal e Manchester United, válida pela terceira fase da Copa da Inglaterra, realizada neste domingo. O jogador foi retirado de campo visivelmente emocionado, sendo transportado em uma maca.

No pós-jogo, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, demonstrou grande preocupação em relação ao estado de saúde do atleta, embora o clube ainda não tenha divulgado informações oficiais sobre a natureza da lesão.

“Sinto uma grande preocupação. Ele precisou ser levado de maca. A sensação que ele teve e o impacto são alarmantes. Não temos atualizações até agora, mas a situação não parece positiva. Ele estava sentindo muitas dores,” comentou Arteta.

A lesão ocorreu aos 36 minutos do primeiro tempo. Em uma tentativa de interceptar um passe do meia Bruno Fernandes, do Manchester United, Gabriel Jesus acabou se lesionando, aparentemente no joelho esquerdo. Este já era um local de desconforto, causado por um choque com o zagueiro Lisandro Martínez no início da partida.

Na temporada 2024/25, Gabriel Jesus disputou 26 jogos pelo Arsenal, marcando sete gols e dando duas assistências. Esta é a segunda lesão significativa do atacante nesta temporada; ele já havia enfrentado um problema na virilha entre agosto e setembro, que o afastou dos gramados por cerca de duas semanas, fazendo com que perdesse dois jogos.