Arraiá do Top Center Shopping traz as festividades juninas para a Avenida Paulista

Pode tirar o chapéu de palha do armário, porque o Arraiá do Top Center Shopping chegou para animar a Avenida Paulista. No domingo, dia 30/06, a partir das 12h, o empreendimento traz uma série de atividades e brincadeiras, além das tradicionais comidas típicas de Festa Junina.

Com deliciosas comidas típicas e brincadeiras como pescaria e boca do palhaço, o Arraiá do Top Center promete agitar a Av. Paulista com muita música e festa para o público, de forma gratuita.

“No Top Center, sempre nos empenhamos em organizar eventos que celebram a cultura brasileira. Para nós, é fundamental oferecer atrações que enaltecem as tradições do nosso país. Promover a cultura brasileira é mais do que um objetivo, é uma missão diária que cumprimos com orgulho e dedicação.” afirma Jaqueline Oliveira, coordenadora de marketing do Top Center Shopping.

O evento é gratuito, basta comparecer no empreendimento. Para mais informações, acesse o site e redes sociais do shopping.