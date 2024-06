Arraiá da UNG promete animadas atrações juninas 

Na próxima sexta-feira (28), a partir das 17h, acontece o festejo junino mais animado da cidade: o Arraiá da Universidade Guarulhos (UNG). Organizado pelas Ligas Acadêmicas da Instituição de Ensino Superior (IES), o evento é aberto ao público, com entrada gratuita, e promete uma noite de muita diversão, com música ao vivo, comidas típicas, quadrilha junina, shows de prêmios, concurso de rei e rainha do milho e brincadeiras para todas as idades.

A programação inclui shows de Léo Santos e Jhon Turner e música eletrônica com o Dj Jorge Correa. Não faltará um delicioso cardápio que contempla bebidas quentes, cachorro-quente, carne louca, milho verde, pipoca, pastel, batata-frita, maçã do amor, fondue de chocolate, entre outros petiscos.

“As Ligas Acadêmicas e alunos estão planejando todos os detalhes do Arraiá com muita dedicação e empolgados com cada ensaio da quadrilha para tudo sair perfeito. Aqui na UNG, temos essa liberdade e incentivo para participar de projetos que agreguem e beneficiem não só a Instituição, mas toda a comunidade. Este deve ser o espírito que se faz uma universidade viva”, comenta o representante das Ligas, Roney Glauber.

Para o reitor da UNG, Yuri Neiman, é uma alegria ver a atuação das Ligas Acadêmicas na Universidade. “O Arraiá da UNG já é tradição cultural na cidade. Fico muito feliz em ver o empenho dos estudantes em eventos como esse, que colaboram para a integração dentro da Instituição e ainda desempenham um papel fundamental no enriquecimento acadêmico de nossos alunos. Iniciativas como essas sempre contarão com o apoio da Universidade Guarulhos”, enfatiza.

Interessados em prestigiar o Arraiá da Universidade Guarulhos podem comparecer sem inscrição prévia. O evento irá ocorrer na rua Soldado Brasílio Pinto de Almeida, 82 – Centro – Guarulhos.