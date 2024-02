Aroka Incorporadora e Resale anunciam parceria em Santo André para a comercialização do Residencial Maluhia

A Resale, plataforma especializada na venda de imóveis de leilão, e a Aroka, renomada incorporadora, apresentam sua parceria para a comercialização do empreendimento Residencial Maluhia, em Santo André (SP). Este lançamento destaca-se como uma oportunidade única para investidores, e também imobiliárias e corretores, que podem reunir sua carteira de clientes interessados na aquisição de apartamentos e garantirem 20% de desconto na compra conjunta de cinco imóveis. A comercialização é totalmente on-line e realizada na plataforma da proptech.

“Essa ação visa proporcionar condições excepcionais para aqueles que buscam vantagens no dinâmico mercado imobiliário de imóveis para incorporadoras e marca um momento importante para a Resale, que demonstra o potencial da plataforma para a comercialização de imóveis, em um processo 100% online, com segurança e credibilidade”, afirma Marcelo Prata.

Situado a três minutos da estação de trem de Utinga, o Residencial Maluhia destaca-se pela proximidade às principais vias da Zona Leste de São Paulo (SP). Com acesso facilitado a escolas, faculdades, padarias, mercados (1 minuto de distância) e shopping (10 minutos), o empreendimento promove comodidade e conveniência.

A comercialização é uma oportunidade para a compra coletiva entre clientes, uma vez que, na aquisição de cinco imóveis, os investidores contam com desconto de 20%. A parceria para as vendas do empreendimento faz parte da campanha da proptech “Mudar Já”, que conta com mais de 400 imóveis desocupados disponíveis na plataforma de leilões com descontos exclusivos. Já para a Aroka Incorporadora, o projeto se alinha à estratégia de lançar empreendimentos em locais estratégicos. O condomínio contribui significativamente para o desenvolvimento e valorização da região andreense.