Arena de Verão 2025 agita as praias do litoral paulista

De 10 de janeiro a 23 de fevereiro, o litoral paulista será palco da Arena de Verão, que retorna à badalada praia de Maresias e marca sua estreia em Ilhabela. Promovida pela Agência MAK, uma das das principais agências de live marketing do país, as arenas prometem oferecer uma programação diversificada aos finais de semana que une música, esporte, bem-estar e lazer, transformando a experiência da estação mais agitada do ano em algo único para o Verão 2025.

A terceira edição do projeto contará com shows imperdíveis, incluindo apresentações de Dub Dogz, Planta e Raiz, Banda Navala e Dre Guazzelli. Além disso, o cronograma inclui atividades interativas que vão além do entretenimento, entregando esporte e bem-estar para os participantes.

Entre os destaques estão quadras de beach tennis e futvôlei, espaços dedicados à prática de yoga e áreas voltadas para beleza e relaxamento. Os visitantes também poderão aproveitar lounges instagramáveis, oferecendo momentos inesquecíveis.

Sustentabilidade em foco

A Arena de Verão também se destaca por seu compromisso ambiental. A infraestrutura do evento inclui carregadores solares, ações de coleta seletiva e o uso de energia renovável certificada pelo I-REC. Essas iniciativas reforçam a missão de criar um evento impactante e promover incentivos à práticas sustentáveis.

“A sustentabilidade não é apenas uma diretriz, é uma responsabilidade. Eventos como a Arena podem inspirar práticas mais conscientes e mudanças no modo como enxergamos o futuro”, explica Ti Bernardes, Diretor Geral da MAK.

Conexão com o público

As marcas Sol, Sprite, Monster, Powerade, Schweppes, Aperol, Campari e Skyy Vodka realizarão ativações ao longo dos dois meses de duração das arenas. Com assinatura e personalização da Agência MAK, essas ações incluirão estratégias de brand experience, projetadas para fortalecer a conexão entre os produtos de destaque das marcas e o público.

Além disso, a edição deste ano conta com o apoio da Caixa Econômica Federal, com a expectativa de receber mais de 40 mil pessoas durante o período do evento.

Para Ricardo Leão, CEO da MAK, o objetivo vai além dos números: “Queremos criar um espaço inclusivo e com atividades onde as pessoas possam relaxar, se divertir e criar memórias inesquecíveis durante esse Verão. Além disso, a Arena é uma oportunidade para marcas se conectarem de forma genuína com um público assertivo”, finaliza o executivo.

Serviço:

Arena de Verão Agência MAK

Quando: De 10 de janeiro a 23 de fevereiro

Maresias: Av. Dr. Francisco Loup, 357, São Sebastião

Ilhabela: Av. Princesa Isabel (em frente ao número 531) – Praia do Perequê, Ilhabela – SP