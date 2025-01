Arena B3 inicia fevereiro com espetáculos a preços populares

A Arena B3 estreia sua programação de fevereiro com novidades. O espaço cultural, localizado no prédio da bolsa, na Praça Antônio Prado, começará o segundo mês do ano no próximo final de semana, dias 1 e 2, com espetáculos de Marianna Armellini e Natália Boere, que convida Bryan Behr em seu “Me Cante Uma História”. A programação segue nos dias 8 e 9 com o musical “Deixa Clarear”, que relata a vida e obra da lendária sambista Clara Nunes. Já nos dias 15 e 16, Márcio Gomes traz seu show “As Canções do Rei” para o palco da Arena, em uma viagem sobre o cancioneiro romântico de Roberto Carlos, entre outras surpresas. E, para encerrar a programação do mês de fevereiro, nos dias 22 e 23 Márcio Vito traz o espetáculo Claustrofobia Redux, com direção de César Augusto e texto de Rogério Corrêa.

O espaço cultural, que foi inaugurado em maio de 2024 por Roberto Menescal, traz consigo uma ideia de teatro popular. Em meio à arquitetura icônica do centro de São Paulo e seu processo gradual de restauração, a Arena B3 tem preços acessíveis e abaixo da média dos valores cobrados pelos mesmos espetáculos em outros espaços culturais. E tudo isto mantendo a qualidade e integridade dos mesmos, sem alterações em suas estruturas, tampouco reformulações em suas montagens.

A Arena B3 comemorou seu primeiro ano de atividade com resultados expressivos: em apenas oito meses, o espaço recebeu uma programação cultural ininterrupta aos finais de semana, com 49 espetáculos apresentados em 110 sessões a preços populares.

Localizada na Praça Antônio Prado, em um dos prédios centenários da bolsa, a Arena B3 ocupa o histórico espaço dos antigos pregões viva-voz da Bolsa de Valores e está cercada por importantes locais históricos da cidade de São Paulo, como a Avenida São João, o Vale do Anhangabaú, o Edifício Martinelli e a Praça da República.

A programação de 2025 — selecionada por uma cuidadosa e apurada curadoria da Aventura — trará nomes da música e do teatro para shows, espetáculos teatrais, leituras, saraus e muitas outras atividades sempre aos sábados e domingos. O auditório também conta com 159 lugares sentados e o palco multiuso pode ser utilizado para diversos tipos de apresentações.

A gestão do local e a curadoria das atrações são realizadas pela Arte&Atitude e pela Aventura, produtora responsável pela EcoVilla Ri Happy, Teatro Riachuelo Rio, Teatro Adolpho Bloch e grandes musicais como A Noviça Rebelde, Elis, o Musical, Mamma Mia! e O Jovem Frankenstein. A iniciativa conta com o patrocínio da B3.

Serviço: Mariana Armellini na Arena B3

Nome: MARIANNA ARMELLINI – NINGUÉM TÁ BEM

Data: 01 DE FEVEREIRO ÀS 14H30 E 17H

Vendas presenciais: MEIA(R$20) – INTEIRA(R$40)

Lotação presencial: 160 LUGARES

Classificação: 12 ANOS

Duração: 50 MINUTOS

Aos 46 anos, a atriz e comediante Marianna Armellini faz seu primeiro solo de comédia. Com sua experiência em teatro, audiovisual e improviso, ela reúne histórias, pensamentos, notícias atuais, num stand up onde traz seu ponto de vista bem humorado e sarcástico sobre si mesma e sobre esse mundo onde, definitivamente, ninguém está bem.

Serviço: Natália Boere convida Bryan Behr em seu espetáculo “Me Cante Uma História”

Nome: ME CANTE UMA HISTÓRIA – NATÁLIA BOERE CONVIDA BRYAN BEHR

Data: 02 DE FEVEREIRO ÀS 17H

Vendas presenciais: MEIA(R$20) | INTEIRA(R$40)

Lotação presencial: 160 LUGARES

Classificação: LIVRE

Duração: 70 MINUTOS

Consagrado no Rio de Janeiro, talk show de Natália Boere recebe Bryan Behr na abertura da temporada 2025 em São Paulo. Pela primeira vez, o artista contará as histórias de suas composições num palco, na Arena B3, em 2 de fevereiro.

Serviço: Deixa Clarear na Arena B3 — musical sobre vida e obra de Clara Nunes

Nome: DEIXA CLAREAR – VOZ E VIOLÃO

Data: SÁBADO E DOMINGO 08 E 09 DE FEVEREIRO ÀS 14H30 E 17H

Vendas presenciais: INTEIRA(R$10) – MEIA(R$5)

Lotação presencial: 160 LUGARES

Classificação: 12 ANOS

Duração: 60 MINUTOS

Em 2024 o espetáculo DEIXA CLAREAR completou 11 anos de palco celebrando a vida e a obra da mineira guerreira Clara Nunes, que nos deixou precocemente, há mais de 40 anos, para brilhar em outra dimensão.

Com texto de Marcia Zanelatto e direção de Isaac Bernat, o musical é protagonizado pela atriz Clara Santhana no papel de Clara Nunes.

Sob a direção musical de Alfredo Del Penho, o espetáculo mistura música e poesia na construção de um olhar sobre a cantora Clara Nunes e sua carreira que busca incentivar a juventude a valorizar a música brasileira e suas raízes genuínas.

Serviço: Márcio Gomes —- As Canções do Rei

Nome: MÁRCIO GOMES – AS CANÇÕES DO REI

Data: 15 E 16 DE FEVEREIRO ÀS 14H30 E 17H

Vendas presenciais: MEIA(R$20) – INTEIRA(R$40)

Lotação presencial: 160 LUGARES

Classificação: LIVRE

Duração: 60 MINUTOS

O cantor Márcio Gomes traz ao palco da Arena B3 um show que revisita o cancioneiro romântico de Roberto Carlos, entre outras surpresas.

Márcio é um dos cantores mais românticos da atualidade, segue a pisada dos professores, com identidade própria e já foi considerado pelo jornalista e pesquisador Ricardo Cravo Albin, “O Novo Rei da Voz”!

Serviço: Claustrofobia Redux no Arena B3

Nome: CLAUSTROFOBIA REDUX

Data: 22 E 23 DE FEVEREIRO ÀS 14H30 E 17H

Vendas presenciais: R$10(INTEIRA) – R$5(MEIA)

Lotação presencial:160 LUGARES

Classificação: 12 ANOS

Duração: 60 MINUTOS

Márcio Vito estreia monólogo

Um ascensorista, uma executiva ambiciosa e um porteiro que sonha em ser policial. Pressionados pelo sistema, os três personagens se cruzam dentro de um prédio empresarial no centro de uma metrópole brasileira. Completando 35 anos de carreira, o ator Márcio Vito interpreta este trio no solo “Claustrofobia”, estabelecendo um jogo cênico dinâmico que transita entre a estranheza e o humor. Idealizado e escrito por Rogério Corrêa, com direção de Cesar Augusto.

Através de três vidas que se entrelaçam, a peça expõe o isolamento e a alienação da vida urbana atual. O prédio onde se passa a história é um microcosmo das relações trabalhistas, humanas e sociais do país. O espetáculo parte de uma circunstância em que essas questões são não apenas a base das relações interpessoais, mas até definitivas para como os personagens enxergam si próprios e julgam o outro.

“O texto põe uma lupa nos pensamentos e preconceitos que separam as personagens em classes às quais eles julgam pertencer, que realmente são diferentes entre si, mas eles apenas se imaginam mais distantes uns dos outros do que de fato estão”, diz Márcio Vito.