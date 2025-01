Arena B3 estreia em 2025 com programação gratuita no aniversário de São Paulo

A Arena B3 estreia em 2025 com novidades. O espaço cultural, localizado no prédio da bolsa, na Praça Antônio Prado, começará 2025 no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, com um show da banda New Orleans On The Street, que apresenta um requintado repertório que transita entre o jazz e o blues de New Orleans. A apresentação, que será entre 11h00 e 13h20, será gratuita ao público.

Na sequência, no horário de 14h30, o espaço recebe a lendária atriz e performer Denise Stoklos, que celebra seus 75 anos em julho.

Criadora do Teatro Essencial, expressão teatral que valoriza corpo, voz e mente, Denise trará ao palco da Arena B3 a leitura dramatizada dos textos: “Um Fax Para Colombo”, “Carta ao Pai”, “DES-MEDIDA” e “Calendário da Pedra”.

Inaugurada em maio de 2024 por Roberto Menescal, a Arena B3 comemorou seu primeiro ano de atividade com resultados expressivos: em apenas oito meses, o espaço recebeu uma programação cultural ininterrupta aos finais de semana, com 49 espetáculos apresentados em 110 sessões a preços populares.

Localizada na Praça Antônio Prado, em um dos prédios centenários da bolsa, a Arena B3 ocupa o histórico espaço dos antigos pregões viva-voz da Bolsa de Valores e está cercada por importantes locais históricos da cidade de São Paulo, como a Avenida São João, o Vale do Anhangabaú, o Edifício Martinelli e a Praça da República.

A programação de 2025 — selecionada por uma cuidadosa e apurada curadoria da Aventura — trará nomes da música e do teatro para shows, espetáculos teatrais, leituras, saraus e muitas outras atividades sempre aos sábados e domingos. O auditório também conta com 159 lugares sentados e o palco multiuso pode ser utilizado para diversos tipos de apresentações.

A gestão do local e a curadoria das atrações são realizadas pela Arte&Atitude e pela Aventura, produtora responsável pela EcoVilla Ri Happy, Teatro Riachuelo Rio, Teatro Adolpho Bloch e grandes musicais como A Noviça Rebelde, Elis, o Musical, Mamma Mia! e O Jovem Frankenstein. A iniciativa conta com o patrocínio da B3.

Denise Stoklos apresenta quatro grandes espetáculos no palco da Arena B3

Leitura dramatizada da peça Um Fax Para Colombo:

Denise Stoklos traz ao palco da Arena B3 a leitura dramatizada da peça “Um Fax Para Colombo”.

Devido à excelente receptividade de público e crítica, e pelo fato de que a peça está fazendo 30 anos e continua atual, e devido a inúmeros pedidos do público brasileiro, surgiu o desejo de apresentar a leitura em São Paulo, como uma comemoração. A leitura será pela própria autora, Denise Stoklos.

O texto trata-se de uma espécie de manifesto, um lugar de denúncia, de panfleto contra a situação das coisas que envolvem os latino-americanos.

Foi criado em 1992 para a ocasião das comemorações do Descobrimento da América e que se identifica com a revolta, com a não-aceitação do status quo, indignado, que acusa nosso sistema brutal que impede a expressão e a liberdade através dos tempos.

Quem fala é um náufrago metafórico desta história, numa menção aos navios Santa Maria, Pinta e Niña que chegaram aos nossos cais. Este náufrago denuncia os fatos que atravessam nossa história, destacando dados sobre todo tipo de violência contra os povos originários e que se perpetua até hoje— a escravidão negra, incluindo menções a tempos de ditadura militar e suas decisões.

Deixando claro que 500 anos de história não são nada comparados com o feito de Colombo, como invasor, que hoje é representado por tudo aquilo que repete sua lei de dominação, em toda perpetuação de oligarquia, em todos agentes de usurpação. O tom é de um encontro secreto, de uma oportunidade de dizer o que tanto se quer, mas não há onde nem quem queira ouvir. Um texto rigoroso, porém otimista.

Carta ao Pai:

É ummergulho fundo na famosa correspondência de que o escritor tcheco Franz Kafka escreveu, em 1919, a seu pai, Hermann Kafka, mas que jamais foi entregue ao destinatário.

Transitando entre os registros biográfico e literário, cuja fusão resulta em um exercício igualmente híbrido de testemunho existencial e documento histórico, o texto constitui um espécime fascinante. “Dificilmente algum filho pôde escrever ao pai carta mais pungente do que esta”, afirma a breve nota publicada na contracapa de uma das edições brasileiras da obra, traduzida por Modesto Carone.

Durante a leitura, a singular criadora do Teatro Essencial lança o espectador, sem rede de proteção alguma, para dentro de um turbilhão de imagens tormentosas que misturam humilhação, ressentimento e dor.

Emitida organicamente a partir das entranhas do pulmão, a voz de Denise é um mecanismo estético-expressivo subliminar, nem um pouco calculada ou vaidosa de si mesma, imprimindo nas palavras que pronuncia um efeito selvagem e comovente.

Denise Stoklos propõe nesta Carta ao pai que o teatro jamais abra mão de seu incomensurável poder de elucidação. É preciso combater os tiranos medíocres que nos rondam, sem, entretanto, ceder ao apelo fácil da autocomiseração.

É preciso resistir ao pai sem, entretanto, perder a delicadeza do filho. Províncias vivem sob a autoridade de um poder central. Mas províncias também significam o “interior” de um país, de uma região, de uma alma, que, aqui, mergulha no fundo de si mesma e atinge o fundo do poço, de onde sai fortalecida pelo compromisso de se conhecer melhor.

DES-MEDEIA:

Neste texto, Denise Stoklos se baseia no mito de Medeia, conhecido através do dramaturgo grego Eurípedes, mas diferentemente do original, como em todo o conjunto dos trabalhos do Teatro Essencial, aqui a personagem oprimida representa o cidadão brasileiro oprimido pelo Estado.

Medeia, no tema original, é abandonada pelo marido, Jasão, e por isso termina por matar seus próprios filhos. Nesta versão, entretanto, ela se torna uma “des” Medeia, porque não mata os filhos, mas opta por esperança em mudança social.

Há uma abertura com descrição do ambiente original em tom de comicidade e certo relatório de toda a condição que o casal temático enfrentou na mitologia, sempre optando pelo tom do humor.

Depois segue-se o diálogo entre os personagens principais em que palavras de baixo calão são usadas com o fim de apontar mesmo para um momento de baixo estilo do país, aludindo ao país onde vivemos com mazelas e corrupção política.

Há dois personagens principais em dominância na cena: Des-Medeia e o Coro, que este serve para descrever o que acontece na ação, mas lidos pela mesma atriz/autora.

Ao final, há uma música de esperança para o dia em que o Brasil queira elevar o cidadão comum e aceitá-lo para ser bem tratado em todos os sentidos. Uma esperança.

Calendário da Pedra:

Calendário da Pedra” é uma peça que mostra através de um aparente diário anual, pensamentos, emoções, ações próprias relativas ao interior da personagem mais do que ao tempo cronológico, sempre de forma cômica.

O texto declamado contesta o sistema social em que vivemos no qual os valores dependem sempre de sua utilidade prática ou de rendimentos concretos.

Aqui nosso personagem único depara-se com momentos diversificados dando-se a permissão que aflore o que está no seu íntimo, mas em um íntimo do coletivo.

Assistimos a uma personagem acossada por lembranças, aspirações e escolhas sem que se encontre em momento fatal, terminal ou dramático.

Com seus particulares desejos e angústias, a personagem se relaciona com o tempo, ora fisicamente, ora transcendendo-o e criando suas prioridades não convencionais, abstendo-se de uma narrativa realista. Converte-se ao olhar da plateia em personagem de representação não de “um certo alguém,” mas de “todos nós”.

Regendo sua vida por confrontar-se sem trégua, este ser humano em foco, reflete agindo, acerca de sua história, sempre em busca da capacidade de se comunicar melhor consigo mesmo e com o outro.

Serviço: banda New Orleans On The Street e Denise Stoklos no Arena B3

Nome: banda New Orleans On The Street

Data: 25/01/2025 (sábado)

Horário: 11h00 até 13h00

Evento gratuito

Nome: Espetáculo “UM FAX PARA COLOMBO”

Data: 25/01/2025 (sábado)

Horário: 14h30

Duração: 75 minutos

Nome: Espetáculo “CARTA AO PAI”

Data: 25/01/2025 (sábado)

Horário: 17h

Duração: 50 minutos

Nome: Espetáculo “DES-MEDEIA”

Data: 26/01/2025 (domingo)

Horário: 14h30

Duração: 60 minutos

Nome: Espetáculo “CALENDÁRIO DA PEDRA

Data: 26/01/2025 (domingo)

Horário: 17h

Duração: 60 minutos

Local: Arena B3

Endereço: Praça Antônio Prado, 48, Centro Histórico, São Paulo, SP.

Ingressos: Bileto

Obs: serão disponibilizados 90 ingressos por sessão para retirada no local