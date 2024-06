Apresentações teatrais e circenses são atrações abertas para todos os públicos no Sesc São Caetano  

O Sesc São Caetano anuncia uma série especial de espetáculos todos os sábados e feriado de julho, às 16h30. Uma oportunidade única para toda a família se encantar com performances circenses e teatrais de alta qualidade, num ambiente descontraído. Todos os espetáculos são livres para todos os públicos, com venda de ingressos pela rede Sesc, crianças até 12 anos retiram o ingresso, mas não pagam.

A Cia. Canta Circo & Teatro de São Caetano do Sul e Cia. Os Fabulistas prepararam uma série de apresentações especiais, trazendo diversão, cultura e entretenimento para todas as idades. Com espetáculos que combinam humor, música, acrobacias e narrativas envolventes, as companhias prometem encantar o público com suas performances únicas e criativas.

Não perca a oportunidade de vivenciar momentos mágicos e emocionantes com esses espetáculos para todas as gerações.

Dia 6/7

Rei Mídias

Com Cia. Canta Circo & Teatro

No espetáculo “Rei Mídias”, a Cia. Canta Circo & Teatro explora o universo das redes sociais e da internet através da música e do humor. A história gira em torno de um rei cujo reinado se desenrola inteiramente no mundo virtual. Quando uma doença o obriga a se desconectar, ele descobre, ao lado de seu fiel criado, as riquezas da vida fora da rede.

Dia 9/7

Quixote em Construção

Com Canta Circo e Teatro

Em “Quixote em Construção”, dois palhaços decidem se reinventar como pedreiros na construção civil para sobreviverem em tempos difíceis para os artistas.

Dias 13 e 27/7

Os Criados do Barba Azul

Com Cia. Os Fabulistas

Neste espetáculo, o público é levado a uma mansão antiga onde os criados revelam histórias misteriosas sobre o temido dono do lugar, O Barba Azul.

Dia 20/7

Shakespirando

Com Cia. Canta Circo & Teatro

“Shakespirando” é uma celebração às histórias e personagens de Shakespeare, trazida à vida pelos palhaços Cuíca e Batatinha através de música, acrobacias e mágica.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 – Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 6, 9, 13, 20, 27 de julho

Horário: 16h30

Recomendação etária: Livre

Ingresso: R$ 30,00 (inteira) / R$ 15,00 (meia) / R$ 10,00 (comerciários)

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano