Apresentação dos modelos Neta Aya e Neta X e inauguração da primeira concessionária Neta do Brasil, no Rio de Janeiro

A Neta Auto abriu sua primeira concessionária plena no Brasil, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. A Neta Auto Potenza tem cerca de 2 mil metros quadrados de área construída e conta com infraestrutura completa, incluindo serviços de pós-vendas. A operação da Neta no Brasil se iniciou em novembro de 2024, quando a marca pertencente ao grupo Hozon New Energy Automobile (empresa chinesa de tecnologia) inaugurou pontos de venda em shoppings em cinco Estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará e Espírito Santo. No ano passado, a Neta passou por dificuldades na China e a produção nas fábricas de Nanning e Tongxiang chegou a ser paralisada – contudo, segundo os representantes da marca no Brasil, todos os problemas foram superados e a produção está normalizada. Na inauguração de sua primeira concessionária nacional, a Neta anunciou que há mais de 20 lojas em construção em 13 Estados, que começarão a operar até o final de março. A Neta pretende ter, no final de 2025, 30 concessionárias no Brasil.

Na primeira loja física da marca no país, a Neta Auto oferece dois modelos 100% elétricos do seu portfólio – o hatch compacto Aya e o utilitário esportivo médio X. Os primeiros compradores têm como condição especial a oferta e carregador portátil, carregador de parede de 7,5 kW/h e as cinco primeiras revisões gratuitas. Modelo de entrada da marca chinesa, o Aya aposta na relação custo/benefício. Oferecido nas versões Comfort (R$ 128.900) e Luxury (R$ 134.900) e homologado para transportar até quatro pessoas, o hatchback com elementos de crossover mede 4,07 metros de comprimento, 1,69 metro de largura e 1,54 metro de altura. A distância de entre-eixos é de 2,42 metros. Ou seja, um compacto com medidas similares às do Volkswagen Polo.

O Aya tem tração dianteira e é equipado com motor elétrico de 95 cavalos (70 kW) e torque de 15,3 kgfm. Sua bateria de 40,7 kWh garante alcance de 263 quilômetros pelas regras do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro. De acordo com a Neta, em uma tomada convencional (carregamento AC), o tempo de reabastecimento de zero a 100% é de seis a oito horas. Em uma estação de carregamento (DC), são necessários 30 minutos para carregar a bateria de 30% para 80%. O volume total do porta-malas é de 335 litros, considerando 300 litros do assoalho até a altura dos bancos e 35 litros do compartimento sob o assoalho do bagageiro. Faróis, lanternas e luzes de circulação diurna são em leds, e o volante e os bancos são revestidos em couro sintético, em ambas as versões. O hatch é comercializado nas cores branco, azul, bege e cinza.

Se o Aya investe explicitamente na relação custo/benefício, o X tem uma proposta mais ambiciosa: oferecer espaço, conforto e tecnologias sem precedentes na sua faixa de preço. O utilitário esportivo médio chega ao Brasil em três opções: 400 Comfort (R$ 194.900), 500 Comfort (R$ 204.900) e 500 Luxury (R$ 214.900). Com 4,61 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,62 metro de altura e 2,77 metros de distância de entre-eixos, o X tem um porte próximo ao do Jeep Compass. O SUV chinês oferece espaço para cinco adultos e acomoda 508 litros no porta-malas.

Em todas as variantes, o X tem tração dianteira, potência máxima de 163 cavalos (120 kW) e torque de 21,4 kgfm. O modelo chega ao mercado brasileiro em duas opções de bateria (ambas compostas de ferro fosfato e lítio – LFP). A primeira, da configuração 400, tem capacidade de 52,49 kW/h, permitindo percorrer 258 quilômetros (PBEV). A segunda, dos 500 Comfort e 500 Luxury, conta com capacidade de 64,14 kW/h, elevando o alcance do veículo para 317 quilômetros (PBEV). O peso em ordem de marcha é de 1.670 quilos ou 1.740 quilos, respectivamente. Pelas informações da Neta, em uma tomada convencional (AC), o tempo de carregamento de zero a 100% é de nove horas para o modelo de 52,49 kW/h e de 11 horas para a segunda opção. Em uma estação de carregamento DC, são necessários 30 minutos para carregar a bateria de 30% para 80% – nas duas configurações de bateria. As três versões trazem teto solar retrátil panorâmico com cortina elétrica e rack. Faróis, lanternas e luzes de circulação diurna são em leds, e o volante e os bancos são revestidos em couro sintético, em todas as opções. O X está disponível nas cores branco, azul, bege, cinza e preto.

A linha global da Neta inclui ainda outros modelos elétricos, todos com denominações minimalistas – como GT, S, X, U, V e L. O arrojado cupê GT já aparece na concessionária carioca da Neta, embora ainda não esteja à venda no país. O esportivo chinês tem configurações de tração traseira, com 231 cavalos, e de tração AWD, com 394 cavalos. Mas o Neta mais cotado para ampliar a oferta no Brasil é o L, SUV de 7 lugares movido por um motor elétrico de 231 cavalos que conta com extensor de alcance. O sistema, conhecido como EREV (Extended Range Electric Vehicle), permite que o veículo carregue a bateria em tomadas elétricas ou por meio de um motor a gasolina gerador de eletricidade – que, no entanto, não move diretamente as rodas. Já o S marcará uma investida ousada da fabricante chinesa em um segmento que há tempos foi abandonado no Brasil: o das station wagons – extintas com a progressiva proliferação dos utilitários esportivos na última década.

Também está nos planos fabricar seus automóveis no país a partir de 2026 – inicialmente em CKD e talvez compartilhando a estrutura industrial de alguma montadora já instalada. Não há definição sobre o local das fábricas – a intenção anunciada pela Neta é ter mais de uma. Para 2025, a expectativa comercial não é modesta: fechar o ano com mais de 6 mil veículos elétricos vendidos no país.

Experiência a bordo

Discreta elegância oriental

Por dentro, o Aya e o X ostentam um aspecto simpático, contemporâneo e “clean”. O Aya, até pelo preço menor, traz um interior mais espartano. As duas versões do pequeno hatch/crossover têm os mesmos equipamentos – inclusive o painel de instrumentos digital com tela de 12 polegadas e tela de controle da multimídia “touchscreen” vertical com 14,6 polegadas. O espaço interno é similar ao dos hatches compactos convencionais, podendo levar quatro adultos com conforto – há apenas dois cintos de segurança no banco traseiro.

Já o X oferece espaços bem mais generosos, como é característico do segmento de utilitários esportivos médios. Os bancos frontais são bastante confortáveis e os traseiros acomodam três adultos sem apertos, com boa acessibilidade. O padrão de acabamento e de equipamentos do X é notavelmente mais requintado que o Aya. As três configurações do SUV têm tela de controle/multimídia “touch” com 15,6 polegadas, com posicionamento horizontal.

Primeiras Impressões

Disposição para agradar

O “test-drive” com os dois Neta atualmente comercializados no Brasil foi bastante curto – poucos quilômetros por ruas e avenidas do bairro do Recreio, na zona oeste carioca. Todavia, apesar do contato breve, tanto o Aya quanto o X deixaram boa impressão. O torque de ambos é instantâneo, como em qualquer veículo 100% elétrico, algo que faz os carros ganharem velocidade de forma convincente, sem vacilações.

Com apenas 1.198 quilos (em ordem de marcha), o Aya tem relação peso/potência de 12,6 kg/cv e de peso/torque de 78,3 kg/kgfm. Isso permite ao Aya entregar agilidade e eficiência, sempre com silêncio a bordo e baixa trepidação característicos dos elétricos. A aceleração de zero a 100 km/h, segundo a Neta, pode ser feita em 12 segundos, com velocidade máxima (controlada eletronicamente) de 125 km/h. O compacto oferece os modos de direção “Normal” e “Sport” e o “one pedal”, que permite dirigir usando apenas o pedal do acelerador – quando o motorista para de acelerar, o freio é acionado gradualmente, de forma automática. Ambas as versões trazem controle automático de descida, assistente de partida em rampa, câmera traseira com linhas-guia e monitoramento de pressão dos pneus. A diferenciação das opções do hatch/crossover fica por conta das tecnologias de assistência à direção (ADAS). A Luxury inclui alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo e assistente de permanência na faixa, enquanto a Comfort traz apenas um piloto automático não adaptativo. Nas ruas, a suspensão do Aya transpôs os quebra-molas que apareceram pelo caminho sem apresentar sinais de esforço.

Já o X pretende ir além do bom custo/benefício – mas sem abrir mão dele. O SUV médio da Neta entrega um comportamento dinâmico notavelmente mais vigoroso, demonstrado pela aceleração de zero a 100 km/h, que é feita em 9,5 segundos. A velocidade máxima é de 150 km/h, limitada eletronicamente. É um modelo bem maior que o Aya e entrega uma rodagem mais confortável, aprimorando as virtudes dinâmicas apresentadas pelo “colega de vitrine” e ampliando a sensação de consistência e estabilidade. O X tem os modos de direção “Eco”, “Normal” e “Sport” e também o “one pedal”. Como o Aya, o SUV concentra seus ADAS na “top” Luxury, que oferece alerta de tráfego traseiro durante manobras, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência com detecção de pedestres e bicicletas, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo, assistente de permanência na faixa, assistente de posicionamento no tráfego, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de farol alto e assistente emergencial de permanência em faixa. Já as configurações 400 e 500 Comfort vêm apenas com piloto automático não adaptativo.

Ficha Técnica

Neta Aya Luxury

Motor: síncrono magnético permanente frontal CATL, capacidade da bateria de 40,7 kWh e potência de carregamento de 6,6 kW

Tração: dianteira

Potência: 95 cavalos

Torque: 15,3 kgfm

Autonomia: 263 quilômetros (PBEV/Inmetro)

Carroceria: hatch/crossover compacto de 4 lugares com 4 portas

Dimensões: 4,07 metros de comprimento, 1,69 metro de largura, 1,54 metro de altura e 2,42 metros de entre-eixos

Peso: 1.198 quilos

Porta-malas: 335 litros

Suspensão: dianteira tipo MacPherson e traseira com barra de torção

Pneus: 185/55 R16

Preço da versão: R$ 134.900