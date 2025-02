Após três anos de guerra, Trump diz que Rússia tem mais força nas negociações de paz na Ucrânia

Com três anos de conflito, as recentes declarações de Donald Trump afirmando que a Rússia “dá as cartas” no processo de negociação para o fim da guerra na Ucrânia, reforçam o atual cenário geopolítico incerto. O presidente dos EUA afirmou confiar na intenção de Moscou de encerrar o conflito, destacando que os russos controlam vastos territórios conquistados ao longo dos anos de guerra.

Para Douglas Galiazzo, professor de Direitos Humanos da Estácio, essa postura de Trump pode alterar significativamente as relações internacionais. “Vivemos um cenário geopolítico incerto, especialmente com a postura de Donald Trump em relação aos países aliados. Aparentemente, ele não pretende mais investir ou contribuir financeiramente com nações como as da Europa, o que pode redesenhar as relações internacionais. Agora, resta acompanhar como esse novo contexto vai se desenvolver, pois, pelas declarações de Trump, a condução desse cenário global ainda é imprevisível”, afirma.

Além das consequências políticas, o professor destaca que o conflito na Ucrânia continua sendo um dos maiores desafios da atualidade, com impacto além das fronteiras europeias. “O futuro desse conflito depende não apenas das negociações diplomáticas, mas também da vontade das partes envolvidas em buscar soluções pacíficas e sustentáveis. A comunidade internacional observa atentamente, e o papel dos Estados Unidos como mediador pode ser crucial para restabelecer a estabilidade na região”, completa o professor.

A fala de Trump acontece em meio a tensões entre Washington e Kiev, especialmente após o republicano se referir ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como “ditador” durante um evento na Flórida. Enquanto as movimentações diplomáticas se intensificam e a esperança de paz começa a surgir, o cenário segue incerto, com impacto direto na segurança global e nas relações entre as potências mundiais.