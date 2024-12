Rússia avança em desenvolvimento de vacina contra o câncer

O Ministério da Saúde da Rússia revelou, nesta semana, o progresso significativo na criação de uma vacina contra o câncer, resultado de uma colaboração com diversos centros de pesquisa. O imunizante, que será disponibilizado gratuitamente a pacientes russos, está programado para ser lançado no início de 2025.

A vacina utiliza tecnologia de RNA mensageiro (mRNA), semelhante àquela aplicada nas vacinas contra a covid-19, que instruem o sistema imunológico a responder a ameaças específicas. Se o desenvolvimento seguir conforme o planejado, essa iniciativa poderá marcar um avanço sem precedentes na área de vacinas.

A abordagem adotada para esta vacina é altamente personalizada. Por meio da análise genética do tumor de cada paciente, os cientistas poderão desenvolver um imunizante único que ensina o sistema imunológico a identificar e atacar as células cancerígenas. Informações sobre este projeto inovador foram divulgadas pelo site do Centro Nacional de Pesquisa Médica vinculado ao Ministério da Saúde da Federação Russa.