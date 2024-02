Após início intenso, Bia Haddad sofre virada e é eliminada em San Diego

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia foi eliminada do torneio WTA 500 de San Diego, Califórnia, após sofrer uma virada da britânica Katie Boulder na noite desta quarta-feira (28). A intensidade do jogo de Bia Haddad não se sustentou após sua vitória na primeira parcial, permitindo que a adversária reagisse e fechasse o jogo em 3-6, 6-3 e 6-4.

Cabeça de chave número dois do torneio, Bia Haddad fez sua estreia em San Diego já na segunda rodada. O duelo contra Boulter — o primeiro encontro das duas em suas carreiras — aconteceu em uma quadra central quase vazia, considerando o horário nobre e o porte da competição. Mesmo assim, uma dúzia de torcedores brasileiros estavam presentes para apoiar a número 13 no ranking feminino.

Katie Boulter em jogo válido pela United Cup (Imagem: Reprodução/WTA)

O jogo começou em pleno equilíbrio — ambas tenistas iniciaram com saques velozes e precisos, dificultando as devoluções das adversárias. No decorrer dos games, a vantagem pareceu pender para o lado da britânica, quando ela teve três chances de quebrar o serviço de Bia. A brasileira não se intimidou com a pressão e investiu em forehands profundos, buscando as linhas da quadra.

Enquanto Haddad Maia manteve a consistência, os erros de Boulter foram subindo, culminando em duas duplas faltas seguidas. Foi dessa forma que Bia conseguiu se recuperar e responder com sua própria quebra. A paulista fechou a primeira parcial em 6-3 e quase começou a segunda com uma nova quebra, mas, desta vez Katie se recompôs e confirmou seu serviço.

Going the distance 💪



Katie Boulter levels up against Haddad Maia to take it to a decider in San Diego!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/pFzPOaw06M — wta (@WTA) February 29, 2024

Foi Boulter quem pode aproveitar primeiro uma chance de quebra, em um game em que Bia não conseguiu marcar nenhum ponto. Ganhando o controle do jogo, Katie adotou uma postura agressiva, enquanto Bia passou a apenas responder às ameaças da adversária. A britânica empatou um jogo, também com um 6-3, levando a decisão para o terceiro set.

Katie Boulter foi extremamente dominante no terço final da partida, chegando a abrir 5 games a 1. Podendo ser eliminada caso tivesse seu saque quebrado pela terceira vez na parcial, Bia conseguiu mudar sua mentalidade e se manter no jogo. Mais agressiva, a brasileira encostou no placar — a vantagem da britânica caiu para 5-4. O esforço, contudo, não foi o bastante para reverter o déficit: Boulter, atual número 49 no ranking, conseguiu sua segunda vitória contra uma tenista top 20 em 2024.

Quartas de finais em San Diego e próximos passos de Bia Haddad

A britânica aguarda, nas quartas de final, a vencedora do confronto entre Donna Vekic — croata cabeça de chave número 7 — e a jovem canadense Marina Stakusic, de 19 anos.

Bia Haddad segue na Califórnia treinando para o WTA 1000 de Indian Wells (Imagem: Reprodução/Australian Open)

Apesar da derrota — a quarta seguida desde a semifinal em Abu Dhabi contra a russa Daria Kastkina, Bia Haddad deve continuar na Califórnia. A brasileira se prepara agora para o torneio de Indian Wells, no mesmo estado, que garante ao vencedor 1.000 pontos no ranking.