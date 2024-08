Apenas 2,3% do total de municípios paulistas concentram quase metade da população

Em pouco mais de duas décadas, diminuiu o número de municípios com menos de 10 mil habitantes e aumentou o daqueles com mais de 400 mil no Estado de São Paulo. Em 2023, os municípios com até 10 mil habitantes constituíam a maior parcela (42,3%), apesar de concentrarem percentual bem reduzido da população (3,1%). Já aqueles com mais de 400 mil habitantes representavam somente 2,3% do total de municípios, mas abrigavam quase metade dos residentes no Estado (47,0%), de acordo com estudo da Fundação Seade.

São Paulo, Mauá e Santos apresentam perda de população

Somente 15 municípios possuíam mais de 400 mil habitantes, em 2023, somando quase 21 milhões de pessoas (47,0% da população do Estado). Em relação a 2022, a estimativa é de que sete municípios apresentaram saldo migratório negativo (diferença entre entrada e saída de habitantes) e apenas um registrou saldo vegetativo negativo (diferença entre nascimentos e óbitos). Destaque para São Paulo e Mauá, onde o saldo vegetativo positivo não foi suficiente para compensar o migratório estimado negativo, resultando em perda populacional. Já Santos registrou saldos migratório e vegetativo negativos, também com redução de habitantes.

Dos 645 municípios paulistas, 273 possuíam população inferior a 10 mil habitantes em 2023, sendo que 138 deles perderam população em relação a 2022. Nesse grupo, 151 municípios tiveram saldo migratório negativo e 92 apresentaram o saldo vegetativo negativo.

Localização no Estado

A distribuição dos municípios segundo porte populacional mostra que os menores, com até 10 mil habitantes, estão mais localizados na região noroeste do Estado, enquanto os maiores, com mais de 400 mil habitantes, concentram-se principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, com sete desses municípios. É expressivo o diferencial populacional no Estado, que conta com Borá, com apenas 902 habitantes, e São Paulo, cujos residentes somam 11,4 milhões.

