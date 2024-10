Apagão chega ao 4º dia com 250 mil imóveis sem luz em SP

No quarto dia de apagão na região metropolitana de São Paulo, cerca de 250 mil imóveis continuam sem luz na manhã desta terça-feira (15), segundo balanço divulgado pela Enel às 6h. Na noite de segunda-feira (14), 340 mil unidades estavam nessa situação.

Segundo a concessionária, o serviço foi normalizado para pouco mais de 1,8 milhão de clientes e as equipes em campo receberam reforços do Rio de Janeiro e do Ceará, além de técnicos de outras distribuidoras.

Nesta manhã, há 48 semáforos sem funcionar na capital paulista em razão da falta de energia, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). As equipes de campo estão nas ruas para auxiliar na fluidez e na segurança do trânsito, de acordo com o órgão.

A área de concessão foi atingida na sexta-feira (11) por rajadas de vento de até 107 km/h, provocando danos severos na rede elétrica.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que vai intimar a Enel para explicar os problemas. A concessionária, responsável pela distribuição de energia na Grande São Paulo, terá 60 dias para se defender depois que o processo começar.

Depois desse período, poderá ser pedida a caducidade (o rompimento) do contrato com a empresa italiana.

Além disso, a Aneel afirmou que a resposta da Enel ao apagão ficou abaixo do esperado, e a companhia ainda não tem um prazo definido para restabelecer completamente o fornecimento de energia elétrica aos consumidores afetados na cidade de São Paulo e na região metropolitana.

Na noite de segunda, os candidatos Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) levaram o apagão que atinge a capital paulista ao centro do debate da Band, o primeiro encontro entre os dois concorrentes à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno.

O embate ocorreu em relação às responsabilidades da prefeitura, da Enel e da Aneel, ligada ao governo federal.