Aos 70 anos, morador de Osasco recebe R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Um morador de Osasco, de 70 anos, acaba de receber o cheque simbólico de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista, nesta quinta-feira (31), após cerimônia de premiação na sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo (Sefaz-SP), na capital. “Quero presentear algumas pessoas, quitar dívidas antigas e repartir o restante do prêmio com meus três filhos”, disse, emocionado, o gesseiro que concorreu ao sorteio de outubro com 10 bilhetes eletrônicos.

O programa da Sefaz-SP também premiou com R$ 100 mil a Associação Paraíso, de São José do Rio Preto, que foi vítima de um incêndio de grandes proporções em sua sede, em julho deste ano. A entidade usará o valor da premiação para reformar o espaço, que atende mais de 120 crianças com atividades do contraturno escolar, como ensino da leitura e da escrita, assistência social, cultura e esportes, além de cursos profissionalizantes. “Nossa sede pegou fogo e nós perdemos tudo que lá estava. E com a vinda deste recurso vamos conseguir finalizar a reforma do espaço e equipar para voltarmos a atender as crianças”, disse Paulo Roberto Bragantini Pedro, coordenador geral da Paraíso.

Durante o evento de premiação, o diretor da Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade (DIGES), Márcio Bernardino, ressaltou as atividades da equipe da Nota Fiscal Paulista que, segundo ele, trabalha incansavelmente para o gigantismo do programa. “Temos uma equipe sólida para o Programa Nota Fiscal Paulista de fato acontecer. Além disso, incentivamos o exercício da cidadania fiscal ao solicitar a Nota Fiscal no momento das compras, contribuindo para o combate da sonegação”, ressaltou.

Anderson Bodart, supervisor da Nota Fiscal Paulista, parabenizou os ganhadores presentes e disse que a cerimônia de entrega é sempre uma oportunidade de ouvir boas histórias, já que as entidades beneficiadas multiplicam seus ganhos com toda a sociedade. “A Nota Fiscal Paulista possui um efeito multiplicador. Ao aceitar inserir o CPF na nota, o contribuinte pode concorrer a um valor que pode mudar positivamente sua vida, seja para benefício próprio ou de outrem, no caso de doares automáticos que ajudam entidades beneficentes.

Representantes de outras quatros entidades assistenciais do Estado, também premiadas com R$ 100 mil da Nota Fiscal Paulista, receberam o cheque simbólico nesta quinta-feira.

Daniel Tolomelli, presidente da Associação Faça Sua Parte, da capital paulista (Jabaquara), disse que usará o valor do prêmio para equipar o castramóvel da entidade que atua na defesa e castração de cães e gatos que vivem nas ruas do bairro com o objetivo de controlar o número de animais nessa situação.

O sonho de construir a sede própria agora está mais perto de se tornar realidade para a Associação Barretense Vida Nova Abavin, de Barretos. Esse é o plano da presidente da entidade, Maria Augusta Lopes Vilarinho. Já são mais de 30 anos de atuação na cidade atendendo pessoas com deficiência.

O Movimento Unificado de Defesa da Criança e Adolescente de Rua (Projeto Mudar), da cidade de São Paulo (Jardim Leonor Mendes de Barros), planeja utilizar os R$ 100 mil para reformar os dois abrigos da entidade no Jardim Guapira e no Tremembé, além de equipar essas unidades que atendem cerca de 15 crianças, cada uma, durante 24 horas, conforme informou o presidente Gilson Lopes da Silva. O objetivo do projeto é unir as instituições que cuidam de crianças e adolescentes em situação de rua atendendo mais de 24.000 pessoas carentes por meio da entrega de alimentos, roupas, remédios, entre outros benefícios sociais.

No Hospital Espírita Fabiano de Cristo, de Caieiras, o prêmio da Nota Fiscal Paulista veio em boa hora para complementar o pagamento do abono natalino (13º salário) para os seus colaboradores. Essa é a segunda vez em 2024 que a entidade ganha. De acordo com o diretor financeiro, Carlos Augusto Cintra, o hospital oferece atendimento prioritário para pessoas com câncer, familiares e cuidadores.

Sorteio de outubro

Na 191ª extração da Nota Fiscal Paulista (NFP) concorreram os cadastrados que efetuaram compras em junho de 2024 e solicitaram a inclusão do CPF/CNPJ no documento fiscal. No total, foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões.

Neste mês de outubro, entre pessoas físicas, condomínios e entidades, participaram do sorteio da NFP mais de 9,5 milhões de consumidores, 3.214 entidades assistenciais e 5.282 condomínios. Ao todo foram gerados mais de 112 milhões de bilhetes eletrônicos.