Antonio Carlos Zago assume o The Strongest, da Bolívia

O clube boliviano The Strongest oficializou a contratação do brasileiro Antônio Carlos Zago como seu novo treinador. Aos 55 anos, Zago chega ao time após uma passagem pela seleção da Bolívia, da qual foi desligado em julho do ano anterior.

Essa nova fase marca o retorno de Zago ao futebol boliviano, onde já atuou anteriormente no Bolívar entre 2021 e 2022. No Brasil, seu último desafio foi à frente do Coritiba, em 2023, período durante o qual dirigiu a equipe em apenas 11 partidas.

Um dos primeiros testes para Zago à frente do The Strongest será um confronto contra uma equipe brasileira. O time enfrentará o Bahia nas datas definidas para a segunda fase da Pré-Libertadores, conforme o seguinte cronograma:

18 de fevereiro (terça-feira): The Strongest x Bahia , às 21h30 (horário de Brasília)

x , às 21h30 (horário de Brasília) 25 de fevereiro (terça-feira): Bahia x The Strongest, às 21h30 (horário de Brasília)

A expectativa é alta para que Zago possa trazer sua experiência e conhecimento ao clube, almejando um bom desempenho na competição internacional.