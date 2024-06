Antonio Carlos Cedenho toma posse como Assessor Jurídico Especial de Santo André

A Prefeitura de Santo André apresentou nesta segunda-feira (10) o nome escolhido para assumir o cargo de Assessor Jurídico Especial da cidade. Trata-se de Antonio Carlos Cedenho, que no final de 2023 se aposentou como vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), após quase 20 anos atuando na corte.

Cedenho foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Santo André/SP, por quatro mandatos seguidos, e professor de Direito Administrativo e Comercial (1995-1998). Participou ainda da instalação da Justiça Federal em Santo André, em 2001.

“Não tenho dúvidas que este cargo de assessor jurídico está em boas mãos, por um apaixonado por Santo André, que já disse que irá devolver à cidade tudo que foi feito para ele. Ganhamos um grande reforço para a nossa equipe, com alta capacidade e excelência. Estou muito orgulhoso desta soma que demos ao nosso time”, disse o prefeito Paulo Serra.

“Estou bastante emocionado com este convite. Antes de ir para o TRF3 fui secretário em Santo André, e a cidade me acolheu, pude desenvolver a continuidade da minha vida profissional. Tenho uma dívida de gratidão com Santo André e agora posso retribuir à cidade o que ela fez por mim. Este é somente um começo, uma grande honra”, discursou o novo Assessor Jurídico Especial, Antonio Carlos Cedenho.

Cedenho é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) (1972), instituição pela qual obteve a especialização em Direito de Empresa (1978). É também pós-graduado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP, 1988), além de mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP (2011, 2016). É autor do livro “Diretrizes Constitucionais da Assistência Social” (2012).

Oriundo da advocacia, Antonio Cedenho ingressou no TRF3 em dezembro de 2004. Atuou no Órgão Especial, no Conselho de Administração do Tribunal, no Conselho da Justiça da 3ª Região e foi presidente das quatro Seções do TRF3. Em 7 de novembro do ano passado, recebeu título de cidadão andreense pela Câmara Municipal de Santo André.