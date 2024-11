Antigo Teatro Alfa será reaberto pela Aventura em parceria com o Beyond the Club

O antigo e icônico Teatro Alfa, um dos mais tradicionais espaços culturais de São Paulo, será reinaugurado no segundo semestre de 2025 com uma proposta completamente renovada.

Em cerimônia de lançamento na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, Luiz Calainho e Aniela Jordan apresentaram o conceito do que será o antigo Teatro Alfa, que provisoriamente está sendo chamado de Aventura Hall até o advento de seu naming rights, a uma plateia de convidados e jornalistas, entre as intervenções artísticas da banda Blue Note e do musical Hair, que encenou os clássicos Aquarius e Let The Sunshine In — uma demonstração prévia da rica agenda cultural a que a Aventura pretende cumprir.

Em um ano de feitos extraordinários, a Aventura, produtora e gestora de equipamentos culturais, marca sua trajetória com um retorno de impacto a São Paulo. Desde sua estreia em 2009, com o aclamado musical “A Noviça Rebelde” no icônico Teatro Alfa, a produtora reafirma seu protagonismo na reestreia do espetáculo, que quebra recordes de público e ecoa com a mesma intensidade de quinze anos atrás.

Agora como gestora do próprio palco onde sua jornada paulistana começou, a Aventura consolida sua presença em São Paulo, não apenas com excelência artística, mas também com uma visão transformadora para o setor. E, para coroar esse momento, a produtora conquista uma indicação inédita ao Prêmio Caboré, a maior distinção da indústria de comunicação e marketing no Brasil — uma honra singular para o segmento teatral. Esse reconhecimento celebra não apenas a inovação e excelência da Aventura, mas também seu impacto, que inspira e transforma o mercado cultural, revelando o poder de uma produtora que ousa ir além.

Agora incorporado ao Beyond The Club — primeiro clube high experience do Brasil, idealizado pela KSM Realty, BTG Pactual, Realty Properties — o teatro ressurge com um novo conceito, que alia sua forte herança cultural a um ambiente inovador e multifacetado. A reabertura reposiciona o local como um pólo cultural dinâmico, que dialoga diretamente com as necessidades do público contemporâneo e com grandes marcas estratégicas.

A gestão do antigo Teatro Alfa ficará sob responsabilidade da Aventura, maior produtora de espetáculos musicais e gestora de equipamentos culturais do Brasil, responsável por espaços icônicos como o Teatro Riachuelo Rio, Teatro Adolpho Bloch, Ecovilla Ri Happy e a Arena B3. Sob o comando dos empresários Aniela Jordan e Luiz Calainho, o teatro terá sua arquitetura original preservada, mas passará por modernizações, alinhando-se às demandas de tecnologia e conforto atuais. O objetivo é transformá-lo em um palco de experiências artísticas imersivas, que se conectam ao ambiente inovador do destino.

“O nosso compromisso com o Aventura Hall, antigo Teatro Alfa, é a materialização de um sonho. Nós criamos uma linguagem própria para celebrar musicais e a cultura deste país, e agora não será diferente: modernizaremos o passado sem que a essência do que sempre brilhou se perca. Faremos história”, afirma Luiz Calainho.

“Preservação e liberdade: essas são as palavras que pretendemos manter neste espaço que por muitos anos ficou conhecido como Teatro Alfa, que agora nós da Aventura daremos continuidade. Este palco, essa plateia e esta estrutura sempre significaram isto — ser livre e deixar com que a arte por si faça o seu papel”, destaca Aniela Jordan.

Localizado em Santo Amaro, o Beyond The Club íntegra praia com orla de areia e ondas perfeitas para surf, diversos tipos de esportes quadras esportivas, academia de alta performance, skate park, centro de bem-estar, arena de E-Sports, hospedagem e espaços para eventos, oferecendo uma proposta verdadeiramente completa para seus membros. A inclusão do teatro neste ecossistema reforça a visão dos idealizadores do projeto de criar um espaço que fomente criatividade e desenvolvimento cultural na cidade, além de oferecer condições e experiências exclusivas a seus associados.

“Este projeto reflete nosso compromisso de criar um empreendimento que vai muito além do lazer. Queremos que o teatro se torne um centro de referência não só para São Paulo, mas para o Brasil e o mundo, combinando cultura, entretenimento e lifestyle. Nossa intenção é que esse ambiente funcione como um espaço de encontros relevantes e transformadores para nossos associados e o público em geral”, reforça Oscar Segall, CEO da KSM Realty e à frente do Beyond The Club, previsto para ser inaugurado em 2025.