Antigo Centro Cultural Inamar, em Diadema, vai dar lugar a uma creche

O antigo Centro Cultural Inamar, localizado na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, vai dar lugar a uma creche. As atividades do Centro Cultural já foram transferidas para a Praça Ceu das Artes. A estrutura dos prédios estava seriamente comprometida após anos de abandono e sua reforma, conforme foi estudado pela atual gestão nos últimos meses, não se mostrou viável. Por esse motivo, os prédios foram demolidos na última semana.

O Centro Cultural abrigava o Observatório Astronômico, criado em 1992. Apesar do grande desejo da gestão do prefeito José de Filippi de manter o Observatório em funcionamento, a deterioração das instalações exigiu que o prédio fosse demolido por questões de segurança. Os equipamentos que ainda estavam no local, como o telescópio, estão em posse da Secretaria de Educação.

A creche que deve ser construída no local teve o seu projeto apresentado para o governo federal e pleiteia verbas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Será um equipamento com cinco salas e capacidade para atender 94 crianças em tempo integral. A região Sul da cidade é a que tem maior demanda por creches.

Com relação à retomada do ensino de astronomia, foi firmado um termo de cooperação com a Unifesp (Universidade Federal do Estado de São Paulo) para a capacitação dos professores e para o atendimento dos estudantes. “A própria Unifesp realizou vistorias no Observatório e constatou que não havia condições técnicas”, explica a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches.

Segundo Ana Lucia, os detalhes do termo de cooperação estão sendo discutidos entre a Unifesp e a equipe da Secretaria. “Queremos trabalhar o ensino de astronomia com as crianças, levando-as a outros equipamentos, qualificando os professores. Queremos retomar esse trabalho de maneira séria”, completa a gestora.

No site da Prefeitura é possível acessar o acordo de cooperação e o plano de trabalho que prevê ensino de astronomia.