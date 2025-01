Anitta agita o BBB 25 com visita inusitada e show exclusivo

Nesta quarta-feira, 15, a cantora Anitta trouxe uma nova dinâmica para o Big Brother Brasil 25 ao entrar na casa mais vigiada do país acompanhada de seu pai, Mauro Machado, conhecido como Painitto. A presença deles gerou grande surpresa entre os participantes do programa.

Durante sua visita, Anitta aproveitou para brincar com os confinados, fazendo uma verdadeira “trollagem” ao afirmar que havia se juntado ao reality show com o intuito de competir pelo prêmio. No Quarto Nordeste, a artista questionou sobre a distribuição das camas e comentou com bom humor que não se importaria em compartilhar uma cama com seu pai, apenas alertando que ele ronca.

Além disso, a cantora interagiu com alguns dos participantes. Ao encontrar Mateus, ela fez um elogio e logo em seguida se divertiu ao conhecer Diogo Almeida, com quem brincou ao compará-lo ao famoso super-herói Aquaman.

A participação de Anitta não se limitou apenas a interações divertidas. Antes de se preparar para o “Show de Quarta”, ela e seu pai visitaram o Confessionário, onde também realizaram uma votação no participante Diego Hypolito. Com bom humor, Anitta mencionou que Diego parecia achar que ela estava apenas ali para fazer um show, destacando a descontração do momento.

No auge da noite, Anitta estreou seu “Show de Quarta” em uma apresentação cheia de energia e sucessos conhecidos. Os brothers e sisters puderam desfrutar de uma performance exclusiva da cantora diretamente da área externa da casa, marcando um momento especial no programa.

A passagem de Anitta pelo BBB 25 já está repercutindo nas redes sociais e promete ser lembrada como um dos pontos altos da temporada.