Anime Friends 2025: Venda de ingressos inicia dia 10 de março, às 18h

Prepare-se! Porque vem aí uma edição histórica do Anime Friends. O maior festival de cultura POP asiática na América Latina acontecerá entre os dias 3 e 6 de julho, no Distrito Anhembi, com mais de 54 mil metros quadrados, divididos em 6 palcos e em diversas áreas temáticas. Será a maior estrutura já utilizada pelo evento, em sua 21ª edição. Atrações internacionais e nacionais, muita diversão e momentos inesquecíveis esperam o público otaku. As vendas do primeiro lote de ingressos serão abertas no dia 10 de março, segunda, às 18h, pela Mundo Ticket: https://www.mundo-ticket.com/.

Após 20 anos de sucesso, em 2024, o evento bateu recorde de público, reunindo 140 mil pessoas em seus quatro dias. Foram mais de 50 atrações, entre nomes nacionais e internacionais inéditos, bandas conhecidas do público otaku, bate-papos, áreas temáticas, exibição de animes, concursos de cosplay e muito mais.

Em 2025, o Anime Friends já fez grandes anúncios para sua 21º edição, o primeiro foi o quarteto japonês Scandal, responsável por músicas icônicas de animes como Bleach, Fullmetal Alchemist Brotherhood e Pokémon, depois vieram os grandes nomes do tokusatsu, já conhecidos do público do evento, estão confirmados: Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, que interpretam o Ninja Jiraiya e seu irmão Manabu na famosa série dos anos 80, que segue conquistando fãs e admiradores até hoje.

E já temos atrações inéditas para essa edição! O lendário quinteto de Visual Kei e J-Rock, Nightmare, fará sua estreia no Brasil no Anime Friends 2025. Conhecidos por temas marcantes como “The World” e “Alumina” do anime Death Note, e “Raison d’être” de Claymore, a banda promete uma apresentação histórica em comemoração aos 25 anos de carreira. O trio sul-coreano Big Ocean, primeiro grupo de K-pop formado por idols com deficiência auditiva, se apresentará no Anime Friends 2025. Desde sua estreia em 2024, o grupo vem quebrando barreiras com músicas como “Glow” e “Flow”, transmitindo a mensagem de que a música é universal.

Outra atração inédita é a banda ASH DA HERO. Com uma sonoridade única que mistura rock, punk e hip hop, destacam-se pelo vocal poderoso e performances ao vivo eletrizantes. Seu sucesso “Judgement” foi o segundo tema de abertura do anime Blue Lock, garantindo um setlist inesquecível para os fãs. Na área do evento, também há novidades!

O palco Tamashii Stage estreia na edição de 2025 com gincanas, karaokê e bandas nacionais. E o AF Festival torna-se, a partir deste ano, o palco principal. Nos próximos dias, o Anime Friends vai anunciar mais atrações pelas redes sociais e canais oficiais de comunicação. Fique ligado!

Anime Friends agora integra o grupo Omelete & Co

Agora, o Anime Friends agora faz parte do grupo Omelete & Co e, a partir deste ano, passa a integrar a família CCXP, CCXP MX e Gamescom Latam, na sua unidade de negócios de Live Experience. A compra de mais de 50% do evento pelo grupo Omelete foi oficializada em Dezembro do ano passado, durante o Unlock CCXP24, pelos executivos das duas marcas.



“A cada edição, o Anime Friends se consolida como o maior e mais esperado encontro da cultura POP asiática na América Latina, reunindo fãs, artistas e grandes atrações em uma experiência extravagante. Com a chegada do grupo Omelete, a 21ª edição será a maior de todas e não temos dúvidas de que vai representar um marco na história do evento, com momentos épicos para o público. Que venha o Anime Friends 2025!”, comenta Juliano Aniteli, CEO do Anime Friends.