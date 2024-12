São Paulo se consolida como centro da cultura pop e mercado de games

O Estado de São Paulo está se firmando como um importante centro estratégico para a cultura pop e o mercado de games, impulsionado por investimentos significativos e iniciativas de capacitação. A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas tem liderado diversas ações, incluindo a realização da gamescom latam, que ocorreu pela primeira vez no Brasil em 2024. Com um apoio financeiro de R$ 18 milhões até 2026, o evento atraiu 636 empresas nacionais e mais de mil representantes do setor, reunindo um público superior a 100 mil visitantes de 70 países, e com uma projeção de R$ 1 bilhão em negócios.

Este ano, foi lançado o projeto Fábrica de Games, em colaboração com o Google, que visa oferecer formação em desenvolvimento de jogos a jovens entre 14 e 21 anos nas 15 unidades das Fábricas de Cultura. Essa iniciativa não apenas capacita os participantes, mas também abre portas para novas oportunidades no setor. Tal ação reafirma o compromisso do Governo paulista com a qualificação dos jovens, ampliando suas possibilidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de SP, Marília Marton, declarou: “Todas as iniciativas direcionadas à cultura pop evidenciam nosso empenho em estabelecer São Paulo como um referencial global nesse setor. Temos um vasto potencial criativo sendo desenvolvido que contribuirá para esse crescimento contínuo. Acreditamos que as políticas públicas voltadas para a cultura pop são fundamentais e continuaremos investindo para maximizar o potencial do nosso estado.”

Entre as várias iniciativas na área da cultura pop, destaca-se a criação de uma escola dedicada à formação profissional no âmbito do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologia oferece cursos abrangentes que vão desde produção audiovisual até criação de games, design, marketing e direitos autorais, preparando os alunos para atuar nas indústrias cinematográfica, televisiva, de jogos e novas mídias.

Além disso, com um investimento total de R$ 9,5 milhões, foram lançadas quatro linhas de editais do Fomento CultSP voltadas para a cultura pop em 2024, resultando na seleção de 80 projetos. Essas linhas contemplam áreas como cosplay (iniciante e avançado), conteúdos imersivos (realidade aumentada – AR, realidade virtual – VR 360 e realidade mista – MR), desenvolvimento de jogos e publicação de histórias em quadrinhos inéditas.

No Dia do Orgulho Nerd, realizado no Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, mais de cinco mil pessoas celebraram a cultura nerd em um evento organizado pela Secretaria da Cultura. A programação gratuita incluiu desfile de cosplay, exposições, estações interativas de jogos e exibições de animes e tokusatsu. O Artist Alley foi um espaço dedicado a quadrinistas e ilustradores apresentarem suas criações ao público.

A participação da Secretaria na Comic Con Experience (CCXP) também se destacou. Este ano, entre os dias 5 e 8 de dezembro no São Paulo Expo, o estande atraiu grandes públicos com uma variedade de atrações interativas que celebraram a diversidade cultural da capital paulista.

Com foco em promover investimentos que gerem oportunidades e garantam dignidade aos cidadãos, o Governo paulista está seguindo diretrizes do plano “SP na Direção Certa”. Desde o início da gestão atual, o estado alcançou a maior marca em leilões nos últimos 25 anos, totalizando R$ 340 bilhões em investimentos para educação, infraestrutura e saneamento básico. Destaca-se ainda a desestatização da Sabesp que facilitará o acesso à água tratada para milhões.

Na área da saúde pública, foram realizadas em média 3.200 cirurgias diárias com uma significativa redução nas filas para especialidades específicas. No campo educacional, foram disponibilizadas 30 mil vagas no Provão Paulista para facilitar o ingresso ao ensino superior.

Além disso, a segurança pública recebeu um reforço com a inclusão de 7.800 novos policiais em 2024. O programa Casa Paulista se consolidou como o maior projeto habitacional do estado ao entregar mais de 50 mil moradias. O setor agropecuário também se destacou como líder nas exportações brasileiras.

Os investimentos na expansão do Metrô alcançaram níveis históricos com quatro obras simultâneas em andamento. No âmbito social, o programa Bom Prato serviu mensalmente cerca de 3,2 milhões de refeições com a abertura recente de novas unidades. Para o turismo, houve um recorde em créditos: R$ 2 bilhões alocados.

Por fim, ressalta-se a relevância do CULTSP PRO como o maior programa nacional voltado à formação e qualificação no setor cultural.

Para mais detalhes sobre as iniciativas do governo paulista, acesse: spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.