Anime Friends 2024 bate recorde de público e reúne 140 mil pessoas

O maior evento dedicado à cultura POP oriental na América Latina, o Anime Friends realizou sua 20ª edição entre os dias 18 e 21 de julho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, com recorde de público: 140 mil pessoas nos quatro dias. Foram mais de 50 atrações, entre nomes nacionais e internacionais inéditos, bandas conhecidas do público otaku, além de bate-papos, áreas temáticas, exibição de animes, concursos de cosplay e muito mais.

Na cerimônia de abertura do evento, na quinta (13), estiveram presentes o Secretário Municipal de Educação de São Paulo, Fernando Padula; o Secretário Municipal de Turismo, Rui Alves; o vereador João Jorge; além do CEO da Maru Division – empresa organizadora do evento – Juliano Aniteli; e o vice-presidente da Maru Division, Diego Ragonha.

Repetindo a tradicional ação iniciada em 2022, graças ao apoio da Prefeitura da Cidade de São Paulo, no primeiro dia do evento (13), foram oferecidos 30 mil ingressos gratuitos, que se esgotaram em apenas 6 horas, com o objetivo de aproximar o público paulista desta grande festa da cultura POP oriental. Ao todo, sete mil estudantes de escolas municipais também puderam aproveitar as atrações gratuitamente. Alguns ônibus também fizeram o translado do público gratuitamente da Estação Portuguesa-Tietê até o Anhembi.

“Foram quatro dias de uma grande celebração. Para nós, foi uma alegria produzir mais uma edição dessa festa que é tão especial para os fãs da cultura POP oriental e também para São Paulo. O Anime Friends, hoje, é um dos maiores eventos do calendário oficial da cidade”, conta Juliano Aniteli.

No Palco Principal, entre os destaques internacionais, os shows da Bandai Namco Music Live Festival, festival do selo musical da badalada empresa japonesa de jogos e conteúdo Bandai Namco, que fez uma edição especial no Anime Friends, trazendo a emoção das músicas de animes para o Brasil. Foi o primeiro festival da marca fora do Japão, com cinco atrações: nano.RIPE, ZAQ, MindaRyn, Shuhei Kita, todas inéditas, e a cantora Sayaka Sasaki, que já veio ao Brasil em 2015.

Outro destaque foi a participação do ator e dublador Vincent Martella, que interpreta o Greg de “Todo Mundo Odeia o Chris”, um verdadeiro hit entre os fãs brasileiros. Taryn, um dos cosplayers mais famosos do mundo, também fez a alegria do público.

No primeiro dia, o painel que reuniu alguns dos principais dubladores da série “Naruto” emocionou os presentes com a participação de Úrsula Bezerra, que dá voz ao personagem principal e que luta contra um diagnóstico de câncer de mama desde abril: “Tenho a força de todos os fãs, de todas as páginas”.

Fãs de tokusatsu comemoraram os 35 anos de Flashman

Os fãs de séries tokusatsu – live-action de super-heróis com efeitos especiais que sempre foram febre no Brasil – também comemoraram. Pela primeira vez, três protagonistas da série “Comando Estelar Flashman”, de 1986, estiveram reunidos em um evento, comemorando 35 anos de sucesso da série. O ator japonês Kihachiro Uemura, o Dan (Green Flash), Yasuhiro Ishiwata, o Go (Blue Flash), e Mayumi Yoshida, a Lu (Pink Flash), estiveram presentes nos dias 19 e 21 de julho.

Os atores japoneses Takumi Tsutsui, o inesquecível ninja Jiraiya, Takumi Hashimoto, que interpretou o personagem Manabu na mesma série; e Hiroshi Watari também estiveram mais uma vez no evento.

Para celebrar a paixão pela cultura otaku, o público se preparou para brilhar em performances individuais e em grupo.

O concurso de cosplay, marca registrada do Anime Friends desde 2003, foi um dos pontos altos do evento com interpretações criativas e figurinos idênticos às obras originais. Mais de 1.000 cosplayers passaram pelo palco.