Animais resgatados buscam um novo lar em feira de adoção do Shopping Frei Caneca

Os animais de estimação têm o poder de se tornar verdadeiros companheiros de vida, oferecendo amor incondicional. A presença de um pet pode não apenas reduzir a solidão e melhorar o humor, mas também contribuir para a saúde mental e incentivar uma vida mais ativa. No dia 21 de setembro, o Shopping Frei Caneca se une à ONG Encontrei Um Amigo para realizar uma feira de adoção com o propósito de conectar 13 animais, entre filhotes e adultos, que aguardam uma segunda chance a famílias prontas para oferecer carinho e um lar seguro.

Os interessados em adotar um pet, devem ter mais de 18 anos e apresentar CPF, RG e comprovante de residência, além disso, o processo inclui o preenchimento de um formulário com informações pessoais e a realização de uma entrevista. É necessário também fornecer vídeos do ambiente onde o animal irá viver, garantindo que o novo lar seja seguro e adequado para o animal. Após aprovação, o tutor assina o Termo de Adoção, e, no dia recebe todas as informações de saúde e a carteirinha de vacinação do animal.

A ONG destaca ainda que se no evento você não se sentir conectado com nenhum dos pets disponíveis, os voluntários estarão à disposição para recomendar outros animais que possam se adequar ao seu perfil.

“Nosso objetivo é conscientizar nossos clientes sobre os benefícios transformadores da adoção de animais e atuar como facilitadores nesse processo. Acreditamos que oferecer um novo lar para um animal não apenas melhora a vida do pet, mas também traz imensa alegria e companheirismo para os adotantes”, comenta a coordenadora de marketing do Shopping Frei Caneca, Eliane Oliveira.

A ONG Encontrei um Amigo nasceu há mais de 15 anos e se dedica ao resgate de animais em risco, vítimas de abandono e maus-tratos. Com uma estrutura capaz de abrigar mais de 200 animais, a organização realiza o resgate, reabilitação e a preparação dos animais para uma nova vida. Todos os pets são vacinados e castrados antes de seguirem para adoção.

Para aqueles que desejam apoiar a ONG, mas não podem adotar no momento, há diversas formas de contribuição. Você pode fazer doações ou adquirir itens na loja da instituição, onde toda a verba arrecadada é direcionada para a manutenção e bem-estar dos animais. Para mais informações: https://encontreiumamigo.com.br.

Serviço

Campanha de adoção de Cães e Gatos no Shopping Frei Caneca

Data: 21 de setembro – sábado

Horário: das 11h às 16h

Local: Piso Térreo Superior – na entrada principal

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Cerqueira César