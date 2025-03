Anhanguera São Bernardo promove mutirão de atendimento clínico veterinário social 

Com o objetivo de ampliar o acesso a serviços de saúde animal e contribuir para o bem-estar dos pets da região, a Faculdade Anhanguera São Bernardo do Campo realizará, no dia 23 de março, um mutirão de atendimento clínico veterinário social. A ação ocorrerá das 9h às 12h, na Escola Estadual Maurício de Castro, no bairro Montanhão, em São Bernardo do Campo, e beneficiará tutores de cães e gatos que, muitas vezes, não possuem recursos para arcar com consultas veterinárias.

O atendimento será realizado por professores da graduação em Medicina Veterinária da Anhanguera, com o acompanhamento de alunos do curso, proporcionando não apenas assistência à comunidade, mas também uma experiência prática essencial para a formação acadêmica dos estudantes. Para o mutirão, não é necessário inscrição prévia.

A iniciativa reforça o compromisso da instituição com a responsabilidade social e a promoção da saúde animal, além de aproximar a população dos serviços veterinários básicos, muitas vezes inacessíveis para parte dos tutores. Além do atendimento clínico, os profissionais estarão à disposição para oferecer orientações sobre cuidados essenciais, prevenção de doenças e qualidade de vida dos animais de estimação.

Serviço:

Anhanguera São Bernardo realiza atendimentos clínicos para pets gratuitos

Data: 23 de março, das 09h às 12h

Local: Escola Estadual Maurício de Castro,Rua do Óleo Duto, s/n, no bairro Montanhão

Inscrição: não é necessária, serviço aberto à toda a comunidade de São Bernardo e região