Ana Maria Braga defende participante do BBB 25 contra preconceitos relacionados à idade

No programa Mais Você, transmitido nesta segunda-feira (27), a apresentadora Ana Maria Braga expressou sua solidariedade à participante Joselma, do Big Brother Brasil 25, que tem enfrentado uma série de ataques nas redes sociais em virtude de sua idade e aparência.

A discussão foi provocada por comentários depreciativos que Joselma recebeu online, onde é alvo de críticas relacionadas ao seu envelhecimento. Ana Maria Braga não hesitou em classificar esses ataques como “etarismo”, um preconceito contra pessoas mais velhas, que também se manifestam entre os participantes do reality show. “Ela está sendo vítima de etarismo, tanto nas redes sociais quanto dentro da casa”, afirmou, referindo-se à forma como algumas concorrentes tratam Joselma como se ela fosse uma mulher extremamente idosa.

A jornalista Tati Machado, que estava presente no programa, acrescentou que as comparações feitas nas redes sociais são igualmente prejudiciais. “Chegaram a comparar a Joselma com a atriz Alessandra Negrini, que tem a mesma idade”, ressaltou.

Ana Maria continuou sua defesa enfatizando que cada indivíduo possui uma trajetória de vida única e diferentes circunstâncias financeiras que moldam sua experiência. “Joselma tem 54 anos no documento, mas é uma verdadeira adolescente em espírito. Tive o prazer de conhecê-la durante a votação e posso afirmar que ela é cheia de energia e alegria”, declarou a apresentadora.

Além disso, Ana Maria Braga compartilhou como lida com as críticas que recebe devido à sua própria idade, 75 anos. “O que pensam sobre mim não me afeta; eu sou quem paga minhas contas e vive minha vida”, concluiu, reforçando a ideia de que a autoestima e a felicidade não devem ser ditadas pela opinião alheia.