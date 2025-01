Ana Maria Braga desmente rumores de aposentadoria

A apresentadora Ana Maria Braga utilizou a abertura do programa “Mais Você” nesta segunda-feira, 20 de janeiro, para desmentir rumores infundados sobre sua aposentadoria.

Em um vídeo divulgado durante a transmissão, Ana Maria abordou as informações falsas que circularam em um portal de notícias, afirmando que ela deixaria o programa ao final de 2025. “Você sabia que saiu uma matéria mentirosa em um grande portal na internet? Dizendo que eu teria dito e afirmado que eu deixaria de apresentar o ‘Mais Você’ no final de 2025 e que o programa acabaria?”, declarou a apresentadora.

Ana expressou sua indignação não apenas pela inverdade, mas pelo impacto que essa desinformação causa em sua equipe. “Normalmente não uso este espaço para responder a fofocas, mas dessa vez atingiram não apenas a mim, mas também ao meu time. Irresponsáveis! Não têm ideia do transtorno que uma mentira dessas pode provocar, inclusive em negociações e projetos futuros do programa”, criticou.

Durante sua fala, Ana Maria ressaltou a importância da checagem de informações antes da divulgação. “Como pode um jornalista noticiar algo que eu não falei? Cadê a checagem? Ninguém me perguntou nada. A credibilidade se conquista ao longo da vida”, enfatizou, lembrando seus 25 anos de trajetória na Rede Globo.

Além disso, a apresentadora questionou se o mesmo tipo de especulação ocorreria caso fosse um homem no seu lugar. “Será que se eu fosse homem teríamos essa insistência sobre aposentadoria?”, indagou.

Ana Maria também anunciou ações legais contra o portal que publicou a matéria. “O mentiroso e o portal serão acionados na justiça cível e criminal. Não vou mais falar disso, não darei mais plateia para quem não merece”, afirmou.

Antes de encerrar sua fala, ela convidou os telespectadores a assistirem ao programa, enfatizando a importância de compartilhar momentos relevantes e alegres na vida cotidiana. “Estamos em condições de começar uma semana maravilhosa e quero muito que vocês assistam ao início do programa hoje”, disse.

Ao lado do marido Fábio Arruda, Ana Maria também fez uma reflexão sobre a força feminina: “Nós, mulheres, somos muito especiais”. Com isso, a apresentadora reafirmou seu compromisso com o público e sua paixão por continuar à frente do ‘Mais Você’.