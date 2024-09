Ana Castela traz show especial a Sorocaba no Dia das Crianças

No próximo dia 12 de outubro, sábado, a partir das 20h, a cantora e compositora Ana Castela se apresenta em Sorocaba (SP). O show tem classificação etária especial: crianças a partir de oito anos completos podem assistir à apresentação, desde que acompanhadas por um responsável legal.

Ana Flávia, ou simplesmente Ana Castela, está no auge da carreira. Com apenas 20 anos, a sertaneja está concorrendo, pela primeira vez, ao Grammy Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja de 2024, com ‘Boiadeira Internacional’. Recentemente, foi eleita como a Embaixadora da Festa do Peão de Barretos de 2025 – o maior e mais importante rodeio do Brasil.

A jovem cantora e compositora, com apenas três anos de carreira, já coleciona sucessos. Além dos mais de 16 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a artista tem quase quatro milhões de inscritos no YouTube, onde a apenas a música ‘Foi Intenso” acumula cerca de 104 milhões de visualizações.

Ana Castela também vai subir ao Palco Mundo do Rock in Rio 2024, ao lado de grandes nomes do sertanejo, como Chitãozinho e Xororó e Luan Santana.

Em abril, a cantora finalizou as gravações do DVD ‘Herança Boiadeira’, projeto que ela gravou em seu rancho, reunindo os principais nomes da música sertaneja do país. A primeira parte do DVD já conta com mais de 13,5 milhões de execuções nas principais plataformas de música do país.

Ana Castela arrasta multidões em seus shows e grande parte dos fãs é composta por crianças. A artista ‘caiu no gosto’ da criançada, fenômeno pouco visto no sertanejo, e já está preparando projetos voltados para os pequenos, como um desenho animado ‘A Boiaderinha’, e apresentações em teatros voltadas para o público infantil.

O público que marcar presença na apresentação especial em Sorocaba vai acompanhar de perto grandes sucessos da cantora, como ‘Ram Tchum’, ‘Boiadeira’, ‘Nosso Quadro’, entre outros.

A apresentação de Ana Castela será na UZNA, a partir das 20h. Os ingressos já estão à venda no site oficial e podem ser adquiridos a partir de R$70.

Serviço

Ana Castela na UZNA

Data: 12 outubro

Horário: a partir das 20h

Classificação etária: Menores com 8 anos completos e acompanhados de um responsável legal.

Ingressos: Link