Ana Carolina, Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini se apresentam em São Caetano

Nos dias 18 e 19 de outubro, quatro nomes da música popular brasileira subirão no palco da casa de eventos Multiplan Hall ParkShopping São Caetano. Na sexta-feira, Ana Carolina canta Cássia e, no dia seguinte, Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini se encontram para comemorar os 50 anos da música de Minas.

Os ingressos já estão à venda e o espaço dispõe de ar-condicionado, serviço de bar e de alimentos e o público ainda conta com todas as facilidades e comodidades que o shopping oferece.

Ana canta Cássia – Estranho seria se eu não me apaixonasse por você

O projeto é inteiramente dedicado ao repertório de incontáveis sucessos da, até hoje, inigualável Cássia Eller, revisitados na voz de uma das mais importantes cantoras da Música Popular Brasileira.

Dirigido por Jorge Farjalla, o show tem um esqueleto teatral ao passear por cinco atos, que são conduzidos por músicas que remetem a cada um deles: “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura; “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba; “Sabotagem” é um momento da Cássia debochada e cheia de questionamentos sobre o status quo, enquanto “Girassol” traz de volta a delicadeza para a coroar a celebração. O último bloco é, claro, um bis cheio de hits de Ana Carolina.

A cantora se apresenta ao lado de uma banda composta por Juliano Valle (teclados, programações, voz), Theo Silva (guitarras e violões), Lancaster Pinto (baixo e voz), Thiago Faria (violoncelo e voz), Cesinha (bateria, cajon, Kokoriko e voz), Leonardo Reis (percussão, cajon, Kokoriko e voz).

Ana Carolina é cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica e lançou o seu primeiro disco em 1999. Hoje, sua carreira já inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais de cinco milhões de discos vendidos. Entre outros, ganhou sete vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum. Depois dele, emplacou cerca de 30 singles nas paradas brasileiras.

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, entre outros. Em suas composições fez parcerias com Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga, entre muitos outros.

Serviço:

Apresentação: 18/10/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do Show: 21h30

Endereço: ParkShopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal. *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Os Mineiros

Os Mineiros Divulgação

A música de Minas Gerais, celebrada pelos quatro cantos do mundo, ganhou vitrine ímpar no início dos anos 70 com o lançamento da pérola “Clube da Esquina” (1972), álbum que consagrou Milton Nascimento, Lô Borges e revelou uma safra primorosa de compositores e letristas do estado.

O disco, considerado um dos melhores da música brasileira de todos os tempos, traz parcerias também com Beto Guedes e abriu caminho para artistas como Flávio Venturini, Tavito, Toninho Horta, Wagner Tiso e diversos outros grandes nomes da nossa cultura. Como forma de reunir três das maiores referências dessa preciosa geração no mesmo palco, surgiu o show “50 anos da música de Minas”, que conta com shows de Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini. O projeto, idealizado por Barral Lima, visa não somente celebrar a obra-prima que estes artistas deixaram como marca na história musical do país, como também destacar as parcerias entre eles e suas novas composições.

O cantor e compositor Lô Borges traz para esta apresentação enormes sucessos como “Paisagem na Janela”, “Trem Azul”, “Quem sabe isso quer dizer amor”, além das canções do mais novo álbum “Não me espere na estação”. Beto Guedes, autor de clássicos como “Amor de Índio”, “Sol de Primavera” e parceiro de Lô na inesquecível “Equatorial”, rememora seus 50 anos de carreira que marcaram gerações.

Já Flávio Venturini, autor de hits como “Todo azul do mar”, “Te amo espanhola” e “Criaturas da Noite” apresenta as canções que fizeram da sua história uma das mais celebradas da música brasileira, além de novas composições que seguem encantando todo o país. O show é uma realização da produtora Ultra Music.

Os shows de cada cantor são separados e, ao final, os três se juntam para uma apresentação inesquecível.

Serviço:

Apresentação: 19/10/2024

Local: Multiplan Hall ParkShopping São Caetano

Abertura da casa: 19h30

Horário do Show: 21h30

Endereço: ParkShopping São Caetano – Al. Terracota, 545 – Piso L2 – Cerâmica, São Caetano do Sul

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsável legal.

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.