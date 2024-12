Ana Candiotto está na semi e dupla Luiza Fullana e Julia Konishi disputa título do W15 de Mogi

Ana Candiotto garantiu a presença do Brasil na semifinal do ITF W15 de Mogi das Cruzes, o Ano III São Paulo Tennis Classic, ao vencer Romina Ccuno (PER) por 6/1 e 6/4, em partida que durou 1 hora e 24 minutos. O jogo que vale vaga na final de simples ocorrerá às 10h deste sábado (14), na quadra central do Kosmos Clube, com entrada gratuita.

O Brasil também estará na final de duplas, com Luiza Fullana e Julia Konishi, que, em sua primeira parceria, alcançaram a decisão ao derrotar Sabastiani (EUA) e Marie Mettraux (SUI) por 6/4 e 6/2.

Ana Candiotto chega à sua segunda semifinal do ano em simples e enfrentará Marie Mettraux, em busca da sua primeira final na temporada. Esta será a segunda partida entre as tenistas, e a chance de revanche para Candiotto, que não conseguiu alcançar a semifinal no torneio internacional de Ribeirão Preto, ao perder para a suíça.

“Em Ribeirão, eu perdi para ela, mas aqui vou entrar para dar o meu máximo e aproveitar as oportunidades que eu tiver, como não consegui fazer antes. Quero manter o nível de concentração por mais tempo e ir para cima. Hoje foi um jogo muito difícil, em que comecei bem, mas no final senti dificuldade para fechar. Consegui dar sequência ao trabalho, e isso me deixa muito feliz. Estou mantendo o nível de concentração alto por muito tempo, então agradeço minha equipe pelo trabalho que estamos fazendo para me manter competitiva entre os pontos, com tranquilidade e energia”, comentou a tenista paulista de 20 anos, que, no ano passado, conquistou o título de duplas na edição de 2023 do São Paulo Tennis Classic.

A outra vaga ficou com Fernanda Labrana (CHI) que se garantiu em mais uma semifinal ao vencer a jovem brasileira Sofia Cohen Perovani, por 6/2 6/7 7/5, em partida que durou 3 horas e 43 minutos. Neste sábado, a chilena enfrentará Camila Romero (ECU).

“Hoje tive uma partida muito dura, com o público a favor dela, então foi duas vezes mais difícil, mas estou muito feliz e orgulhosa. É gratificante chegar à minha terceira semifinal consecutiva”, comentou Fernanda Labrana, cabeça um do torneio e atual número 548º do ranking da WTA.

Na chave de simples, Luiza Fullana não conseguiu passar por Marie Mettraux, sendo derrotada por 6/4 e 6/3. Julia Konishi também não avançou para a semifinal, ao perder para Camila Romero (ECU) por 6/4 e 6/3, em partida equilibrada.

A programação começa às 10h com as duas semifinais de simples, que serão disputadas simultaneamente. Na sequência, a final de duplas será realizada na quadra central.

Dupla brasileira na decisão

Os torcedores brasileiros poderão assistir à primeira decisão da dupla Luiza Fullana e Julia Konishi, que venceu com facilidade, 6/4 e 6/2, Sabastiani Leon (EUA) e Marie Mettraux (SUI). Luiza Fullana destacou que o entrosamento da recente dupla foi fundamental para a vitória.

“Hoje foi o nosso melhor jogo, e estamos muito felizes em chegar à final na nossa primeira vez jogando juntas. Jogamos muito bem, com ótimo entrosamento, e deu tudo certo”.

Julia Konishi ressaltou a superação das tenistas, que garantiram a vaga na final de duplas, após as derrotas nas quartas de final de simples. “Tivemos jogos duros nas simples, mas conseguimos nos recuperar, jogamos soltas e deu tudo certo. Agora, é focar na final de amanhã e vir com tudo”, comentou Julia Konishi.

As brasileiras enfrentarão as chilhenas Fernanda Labrana e Antonia Rivera, que venceram Camila Romero e Romina Ccuno por 6/1 6/4, no último confronto desta sexta-feira.