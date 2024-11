Américo Scucuglia sugere melhorias em mobilidade e saneamento em São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou indicações sugerindo melhorias nas áreas de mobilidade urbana e saneamento básico em São Caetano do Sul. Os pedidos requerem atenção do poder público para o bem-estar da população.

O parlamentar solicitou à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) a demarcação de vaga preferencial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência na avenida Tietê, 699, no bairro Nova Gerty.

“Devido à ausência de demarcação das vagas, essas pessoas acabam estacionando muitas vezes em locais de difícil acesso. As vagas preferenciais garantem que idosos e pessoas com deficiência tenham acesso facilitado e asseguram o direito à mobilidade de todos os cidadãos”, afirmou o vereador na justificativa da indicação.

Américo Scucuglia também encaminhou pedido ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para a realização de estudos visando a retirada de árvore situada na rua Pelegrino Bernardo, 60, no bairro Olímpico.

“A realização do serviço se faz necessária, tendo em vista que a árvore está morta, com galhos grandes e secos. Com o período de chuvas fortes, isso tem causado preocupação aos munícipes que trafegam pelo local. Contamos com o bom trabalho do Saesa para quem reside ou transita pela localidade”, finalizou Américo Scucuglia.