Américo Scucuglia propõe projeto para adoção do Cordão AVC Estrela

O vereador Américo Scucuglia (PRD) apresentou um projeto de lei que propõe a adoção do “Cordão AVC Estrela” em São Caetano do Sul como ferramenta auxiliar para a identificação rápida de vítimas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

“O uso do cordão trará diversos benefícios, permitindo a identificação ágil das vítimas de AVC e facilitando o suporte das equipes de socorro. A medida contribuirá para um atendimento mais adequado, considerando que muitas vítimas podem apresentar limitações ou necessitar de informações adicionais que exigem maior atenção”, explicou o parlamentar na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Câmara e, posteriormente, submetido à votação em plenário.

Américo Scucuglia destacou a relevância da iniciativa para o diagnóstico rápido e o tratamento eficaz em emergências. “As equipes de saúde poderão oferecer um atendimento mais ágil e eficiente, o que contribuirá para salvar vidas e reduzir sequelas. Além disso, o poder público poderá estabelecer parcerias com hospitais, unidades de saúde e outros estabelecimentos para garantir a implementação eficaz da medida”, completou.

O projeto estabelece que o Cordão AVC Estrela seja confeccionado em tecido ou material equivalente, de cor azul, estampado com desenhos de estrelas. A peça poderá ser acompanhada de um crachá com informações úteis, a critério do portador ou de seus responsáveis. O crachá, que deve conter dados pessoais do indivíduo acometido por AVC, deverá estar obrigatoriamente com o portador do cordão ou com seu acompanhante.