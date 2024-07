Américo Scucuglia indica melhorias nas áreas de saneamento, segurança e mobilidade

O vereador Américo Scucuglia (PRD) encaminhou indicações junto ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa), à Secretaria Municipal de Segurança Pública (Seseg) e à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Os pedidos atendem demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e requerem atenção da Prefeitura de São Caetano do Sul para o bem-estar da comunidade.

Na indicação junto ao Saesa, o vereador solicitou a poda das árvores situadas dentro do Clube Águias de Nova Gerty, no bairro Mauá. “Diversos galhos e folhas das árvores situadas dentro da localidade estão caindo nas casas, danificando os carros e podem causar acidentes”, ressaltou.

Na parte de segurança pública, o parlamentar encaminhou à Seseg pedido de rondas intensivas, diurnas e noturnas, por parte da Guarda Civil Municipal (GCM), nas ruas das Mangueiras, Teodoro Sampaio, dos Expedicionários, José Santi e Tenente Antônio João, no bairro Cerâmica. “As rondas devem minimizar a situação de insegurança. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, enfatizou

Na solicitação junto à Semob, o parlamentar pediu a realização de estudos para instalação de semáforo no cruzamento da alameda Araguaia com a rua Arlindo Marchetti, no bairro Santa Maria. “Não apenas melhora a segurança viária, mas também contribui para a organização do tráfego, promovendo um ambiente mais seguro e ordenado para motoristas e pedestres”, complementou Américo Scucuglia.