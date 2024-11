Américo Scucuglia celebra aprovação do projeto que promove a inclusão das pessoas com Síndrome de Down

O vereador Américo Scucuglia (PRD) celebrou a aprovação unânime de seu projeto de lei na Câmara Municipal de São Caetano do Sul, que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da Síndrome de Down em locais de atendimento prioritário e nas vagas de estacionamento destinadas a pessoas com deficiência em empresas e entidades privadas. A votação ocorreu em uma sessão extraordinária realizada em 22 de novembro.

Américo Scucuglia agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação do projeto, destacando sua importância para a inclusão e o respeito às pessoas com deficiência. “Quero expressar minha mais sincera gratidão a todos os parlamentares desta Casa, que aprovaram de forma unânime este projeto tão significativo. Tornar obrigatório o uso do símbolo mundial da Síndrome de Down em locais de atendimento prioritário e nas vagas de estacionamento é um passo importante na promoção da inclusão na nossa cidade”, afirmou o vereador.

O projeto determina que todos os estabelecimentos do setor privado incluam o símbolo mundial da Síndrome de Down nas placas de atendimento ao público e nas vagas de estacionamento preferenciais. O símbolo consiste em uma fita nas cores azul e amarelo, representando a trissomia do cromossomo 21, associada à Síndrome de Down.

“Essa aprovação reflete o compromisso da nossa sociedade com a justiça e a inclusão. Estou honrado por contribuir com essa mudança que reforça a dignidade e os direitos das pessoas com Síndrome de Down e as suas famílias. Continuamos juntos na construção de uma cidade mais acessível, com oportunidades para todos”, concluiu o vereador Américo Scucuglia.