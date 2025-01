Americanos dizem que estão sofrendo censura no TikTok após posse de Trump

Norte-americanos têm denunciado uma suposta censura no TikTok desde que Donald Trump tomou posse da presidência dos Estados Unidos. Os usuários afirmam que estão tendo comentários e vídeos removidos.

Usuário diz que comentários sobre Palestina, Luigi Mangione e nazismo foram banidos. Em publicação no X (antigo Twitter) com milhares de curtidas, ele afirma que teve pelo menos quatro comentários removidos por “violações nas diretrizes da comunidade” do aplicativo. Nas publicações, escreveu: “Palestina Livre”, “Libertem Luigi [Mangione]“, “Vidas nazis não importam“, e “Vocês são nossa única esperança, meus camaradas americanos”.

Outros internautas apontam que certas pesquisas não trazem resultados para usuários nos Estados Unidos. Ele aponta que a pesquisa dos termos “fascismo” ou “eleição roubada Donald Trump” não trará resultados se for feita nos EUA, mas funcionará se feita no Reino Unido, por exemplo.

A influencer Lauren Luck, que comenta política americana, afirmou que seus vídeos “desapareceram“. Ela fez um post agradecendo seguidores pelo apoio, usando cartazes para dizer que teve publicações retiradas do ar sob a justificativa de “extremismo violento”. Lauren também pediu que seus seguidores tirem capturas de tela, e diz que “estão acontecendo coisas que eles vão tentar apagar da história”.

TIKTOK ESTÁ FUNCIONANDO NOS EUA, APESAR DE BANIMENTO

Congresso aprovou lei, sancionada por Joe Biden, que proibia o app. A razão aponta foi preocupação com a “segurança nacional”.

A ByteDance, controladora do TikTok, recorreu à Suprema Corte, que manteve a decisão de Biden e dos parlamentares. No último domingo (19), o aplicativo chegou a ficar fora do ar no país por algumas horas, até Trump sinalizar que adiaria a proibição assim que tomasse posse.

CEO esteve na cerimônia de posse de Trump. Shou Zi Chew foi convidado pelo presidente. Trump defende a criação de uma joint venture com investidores americanos, mas talvez dependa “de uma aprovação da China”.

Em ordem executiva, Trump deu mais 75 dias para TikTok resolver banimento. Apesar da decisão, não se sabe se a medida pode anular a decisão judicial contra o app.