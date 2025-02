América-MG elimina Cruzeiro nos pênaltis e vai à final do Campeonato Mineiro

O América-MG garantiu sua classificação para a final do Campeonato Mineiro ao derrotar o Cruzeiro nos pênaltis, com um placar de 4 a 2, após um empate em 1 a 1 durante o tempo regulamentar. A partida ocorreu no último sábado (22) no Estádio Independência, em Belo Horizonte, e foi o segundo confronto da semifinal do torneio.

O jogo começou movimentado, com o América abrindo o placar aos 31 minutos. Em uma jogada bem executada, Adyson lançou Marlon, que dominou e disparou um chute potente para o canto esquerdo do goleiro Cássio, estabelecendo 1 a 0. Entretanto, a alegria do time alviverde foi breve; aos 39 minutos, Lucas Romero conseguiu igualar a contagem com um belo chute de fora da área que deixou o goleiro Matheus Mendes sem reação.

O primeiro tempo foi marcado por uma intensa troca de ataques entre as equipes e pela pressão constante sobre a arbitragem, levando o juiz Wilton Pereira Sampaio a distribuir quatro cartões amarelos. O clima tenso resultou em diversas faltas e reclamações acirradas de ambas as partes.

No segundo tempo, os treinadores promoveram alterações estratégicas em suas formações para trazer novas energias ao jogo. A disputa se manteve acirrada, mas um momento decisivo aconteceu quando Jonathas teve a oportunidade de colocar o América-MG em vantagem novamente, mas desperdiçou um pênalti aos 50 minutos.

Na decisão por pênaltis, Elizari, Cauan Barros, Jonathas e Marlon converteram suas cobranças pelo América-MG. O único erro ficou por conta de Figueiredo, que não conseguiu marcar. Do lado cruzeirense, William e Marlon também falharam em suas tentativas.

Com essa vitória, o América-MG já se prepara para seu próximo desafio na quarta-feira (26), quando enfrentará o Cascavel pela Copa do Brasil, às 19h (horário de Brasília), em território paranaense.

Por sua vez, o Cruzeiro volta a campo na abertura do Campeonato Brasileiro no dia 29 de março contra o Mirassol.

A partida não apenas garantiu uma vaga na final para o América-MG, mas também evidenciou a rivalidade acirrada entre as duas equipes tradicionais de Minas Gerais, que continuam elevando a expectativa dos torcedores para os próximos confrontos.