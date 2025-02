Carnaval em Belo Horizonte ocorrerá de 18 de fevereiro a 9 de março

O Carnaval de Belo Horizonte se destaca a cada ano, atraindo milhões de foliões que tomam as ruas da cidade em uma celebração vibrante e cheia de energia. Para o Carnaval de 2025, a Prefeitura Municipal já divulgou a programação oficial, facilitando para os participantes se organizarem para aproveitar ao máximo essa festa popular.

Os foliões podem aguardar uma série de blocos que irão desfilar tanto no pré-Carnaval quanto durante o período oficial da festividade. A lista abrangente dos eventos foi elaborada com detalhes sobre as datas, horários e locais dos desfiles, proporcionando aos cidadãos e turistas uma visão clara do que esperar.

A programação começará no dia 18 de fevereiro (terça-feira) e seguirá até 9 de março (domingo), englobando diversos dias repletos de diversão e entretenimento.

Com um calendário tão diversificado, o Carnaval em BH promete ser uma experiência inesquecível, com muitas opções para quem deseja se integrar às festividades. Para mais informações e atualizações sobre os blocos e eventos associados, é recomendável acompanhar as publicações oficiais da Prefeitura.