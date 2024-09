AME Santos realiza ações de conscientização sobre prevenção ao suicídio

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Santos está programando uma série de atividades no “Setembro Amarelo”, intensificando os esforços para a conscientização e prevenção do suicídio. Os trabalhos terão início no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, quando a unidade promoverá uma palestra com a convidada Veridiana Duarte, destacando a importância da educação e do diálogo aberto sobre o tema.

A programação terá sequência no dia 12, quando colaboradores do AME Santos distribuirão folhetos e oferecerão orientações aos usuários do serviço de saúde. O material informativo tem como objetivo educar sobre os sinais de alerta e disponibilizar informações sobre redes de apoio disponíveis nos municípios dos pacientes.

Em um esforço contínuo de apoiar seus colaboradores, a unidade também realizará um encontro no dia 13 de setembro na Sala de Treinamento. Esta sessão focará no acolhimento dos funcionários, proporcionando-lhes orientações sobre como manejar situações relacionadas ao suicídio tanto pessoalmente quanto no ambiente profissional.

Essas iniciativas do AME Santos são parte de um esforço mais amplo para fomentar um ambiente de suporte e conscientização, essenciais para a prevenção do suicídio.

AÇÃO GLOBAL

A campanha Setembro Amarelo surgiu com a ideia de quebrar tabus, reduzir estigmas e estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda. No Brasil, a iniciativa é coordenada pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e o Conselho Federal de Medicina (CFM). Em 2024, o tema da campanha é “Se precisar, peça ajuda!”.

O suicídio é uma triste realidade que atinge milhares de pessoas em todos os continentes. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar os episódios subnotificados. Com isso, estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, média de 38 por dia. Entre 2010 e 2019, o País registrou em torno de 112 mil mortes por suicídio.

É muito importante que pessoas próximas saibam identificar quando alguém está pensando em tirar a própria vida e, dessa forma, possam agir para evitar essa tragédia, tendo uma escuta ativa, empática e sem julgamentos. Uma das formas de mostrar-se disponível para ajudar é levar o paciente ao médico psiquiatra, que saberá como manejar a situação e indicar os tratamentos adequados. Praticamente 100% dos casos de suicídio estão associados a doenças mentais não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Excesso de culpa, vergonha, desesperança, sensação de vazio e tristeza profunda estão entre os principais sinais de alerta.

BUSQUE AJUDA!

O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional e orientações sobre prevenção do suicídio 24h por dia, de forma sigilosa e gratuita. Para mais informações acesse www.cvv.org.br ou ligue 188.