AME Mauá instala parede “instagramável” em ação de humanização

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Mauá, gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, inaugurou neste mês uma parede com um cenário “instagramável”, ou seja, onde as pessoas podem tirar fotos e publicar em suas redes sociais.

A parede traz a ilustração de uma árvore estilizada com uma nuvem de palavras sobre o desenho. Os vocábulos completam a frase “AME mais…”, propondo mensagens positivas como “sua família”, “viver” e “sua saúde”.

A iniciativa visa não apenas embelezar o ambiente, mas também promover a humanização dentro da unidade. “É uma ação que visa dar visibilidade às pequenas coisas da vida, tentar sensibilizar os usuários a amarem mais e ter gratidão”, explica Dagoberto Gomes de Moura, gerente administrativo do AME Mauá, destacando que a elaboração da chamada “árvore do amor” contou com a participação ativa dos funcionários da unidade.

Além de oferecer um local para fotografias, a parede interativa permite que os usuários, por meio de um QR code, conheçam um pouco mais sobre a história do AME Mauá. Assim, a experiência de visitar a unidade torna-se mais rica e significativa, convidando os pacientes e visitantes a uma reflexão sobre os valores importantes da vida.