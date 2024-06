Alunos de EMEI de São Caetano enviam doações e mensagens a crianças do Rio Grande do Sul

Os alunos da EMEI (Escola Municipal de Educação Infantil) Inês dos Ramos, no Bairro Nova Gerty, em São Caetano, vivenciaram uma experiência de empatia e solidariedade, conectando-se a crianças de Eldorado do Sul, uma das cidades gaúchas mais atingidas pelas enchentes que devastaram aquele Estado.

A escola enviou uma caixa de doações de materiais escolares para as crianças desabrigadas pelas enchentes e, dentro da caixa, seguiram inúmeras cartinhas com desenhos e mensagens de esperança feitos pelas crianças da EMEI.

“Tudo começou com a leitura de uma história, que foi feita pela professora Taciane Oliveira, do Grupo 5 A (crianças de 5 anos). Ela leu o livro Os Heróis do Tsunami, de Fernando Vilela. As crianças começaram a relacionar o tsunami com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul; muitas tinham visto na TV o que havia acontecido e se perguntaram: ´Como nós, crianças, podemos ajudar?´. Daí surgiu uma discussão, que começou a envolver todas as crianças da escola, de três a cinco anos, conta a coordenadora pedagógica Bianca Azevedo.

As crianças do G5 já estavam, então, desenvolvendo um projeto denominado Correio da Turma, em que eles escrevem cartas e bilhetes uns para os outros. Então, decidiram fazer o mesmo com as crianças do Rio Grande do Sul, enviando cartas e bilhetes com desenhos e mensagens de solidariedade.

A equipe da escola reuniu, então, alguns materiais escolares sobressalentes e fez diversos kits destinados às crianças gaúchas, muitas das quais ainda sem condições de voltar às aulas. As caixas com doações e mensagens seguiram por intermédio de uma igreja (a Primeira Igreja Batista de Guarulhos), que estava desenvolvendo um trabalho voluntário na região.

Quando as cartas chegaram, dia 8 de junho, um dos voluntários da igreja gravou um vídeo agradecendo as crianças pelas doações e mensagens. “Nós mostramos a todos os alunos e eles ficaram muito contentes em saber que as cartinhas e os materiais haviam chegado para as crianças do Rio Grande do Sul”.

A EMEI Inês dos Ramos também desenvolve com seus alunos um projeto denominado Histórias INESquecíveis, no qual as crianças gravam podcasts recontando histórias de livros infantis. Dessa vez, foram as próprias crianças que criaram uma história inesquecível para todos os que participaram dessa lição de solidariedade.