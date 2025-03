Alunos da Orquestra Master do Locomotiva visitam unidade da Braskem no ABC 

Nos dias 25 e 27 de fevereiro, a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, recebeu, por meio do programa Formando Laços, atendidos da Orquestra Master do Locomotiva, iniciativa social que promove a inclusão socioprodutiva de idosos em Santo André e região. Ao todo, 35 participantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto as instalações e processos da empresa no ABC.

“Essa niciativa é fantástica, especialmente porque gera ainda mais relacionamento entre a comunidade e a Braskem, que é parceira do projeto há mais de 8 anos”, comenta Matheus da Silva, Gerente de Relacionamento com Patrocinadores.

Durante as visitas, os atendidos exploraram o funcionamento da unidade e entenderam como a química e o plástico podem ser utilizados de forma inovadora e sustentável. A ação também reforçou a parceria da Braskem com o projeto Locomotiva, que, além da orquestra, mantém uma escola de luteria dedicada à fabricação de instrumentos de corda friccionados a partir de PVC reciclado.

“O Formando Laços é uma oportunidade para nos conectarmos com a comunidade e mostrarmos, na prática, como a química e o plástico podem transformar vidas. A parceria com o Locomotiva é um exemplo disso, unindo educação, cultura e inovação para criar oportunidades para todos e agora em especial para o público “master””, destaca Alexandra Calixto Gioso, gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Os visitantes compartilharam impressões positivas sobre a experiência. “Eu amei, voltaria mais vezes. Estou maravilhada. Mudei minha impressão”, disse Ruth Pinaffo, após a visita do dia 25. No dia 27, Alessandra Conde, assistente social do projeto Locomotiva, reforçou a importância da iniciativa: “Amei a visita e tudo. Bastante esclarecedor”.

Com essa troca de experiências, a Braskem reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e o fortalecimento de laços com as comunidades do entorno de suas unidades.

E se você quiser fazer uma visita em nossa unidade através do programa Formando Laços, se inscreva através desse canal